“Mon admirateur secret” : de nouvelles déclarations à découvrir lundi 15 mars sur M6 (vidéo)

Lundi 15 mars à 23:00, Julia Vignali vous donne rendez-vous sur M6 avec “Mon admirateur secret” pour de nouvelles déclarations d'hommes et de femmes ont décidé de prendre le plus grand des risques : enfin dévoiler leur amour à une personne de leur entourage.

Avoir eu le coup de foudre pour une collègue de travail que l’on voit chaque jour sans jamais oser lui dire, être secrètement amoureux de son/sa meilleur(e) ami(e), rencontrer quelqu’un à l’autre bout du monde et le retrouver par hasard en se disant que c’est plus qu’un signe, passer d’une rencontre de vacances à une histoire d’amour passionnelle…

Ces histoires là n’arrivent pas que dans les films. C’est la vie sentimentale de nos admirateurs secrets qui ont choisi de prendre leur courage à deux mains et d’enfin avouer leurs sentiments.

Mais comment leur déclaration va-t-elle être reçue ? Repartiront-ils avec un nouvel amour dans leur vie ou bien perdront-ils un ami ? Une seule chose est sûre, ils trouveront une réponse...

Dans cet épisode, découvrez l'histoire incroyable d'un homme amoureux d'une collaboratrice depuis 15 ans et qui pense qu'il est encore temps lui dire, d'un jeune qui a compris trop tard que son amour de vacances était en fait la fille de ses rêves, d'un autre qui s'apprête à déclarer ses sentiments à l'une de ses meilleures amies que le destin a de nouveau placée sur sa route, ou encore d'un ex prêt à tout pour se faire pardonner et reconquérir l'élue de son cœur…

Dans cet épisode, vous ne resterez pas de marbre devant les déclarations fortes que s'apprêtent à faire les 4 témoins. L'un veut enfin avouer à celle dont il est éperdument tombé amoureux que d'ami virtuel il voudrait devenir petit-ami réel, l'autre prend son courage à deux mains pour exprimer enfin ses sentiments à une voisine… Le troisième a clairement sa tatoueuse dans la peau et dans le cœur, mais ces sentiments sont-ils réciproques ? Enfin, le dernier se jette à l'eau pour faire une déclaration enflammée à son meilleur ami… au risque de le perdre.