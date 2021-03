“Nous sommes la génération 2021” : soirée spéciale sur France 2 jeudi 18 mars

France Télévisions lance une grande opération d’utilité publique en faveur des 18-25 ans, dont le point d’orgue se tiendra le jeudi 18 mars sur France 2 en première partie de soirée.

Les 18-25 ans sont parmi ceux qui souffrent le plus de la crise sanitaire actuelle. Pour comprendre leurs difficultés, leur mal-être mais aussi valoriser leurs initiatives et leur apporter des solutions concrètes, notamment dans le domaine de l’emploi, la direction de l’information de France Télévisions propose une soirée spéciale qui donnera en priorité la parole aux jeunes Français.

Cette soirée spéciale réunira des étudiants, de jeunes travailleurs, ceux que la crise actuelle a placés en situation précaire ou au chômage, pour comprendre l'impact du Covid sur leurs études, leur travail et leur vie sociale.

Cette opération montrera également les nombreuses solutions et initiatives solidaires que beaucoup d’entre eux ont déjà mises en place sur tout le territoire. Elle sera présentée par Elise Lucet et Samuel Etienne en direct du lieu de vie culturelle Ground Control Paris, ainsi que par Emilie Tran Nguyen et N’Fanteh Minteh, journaliste à France 3 Bretagne, depuis Rennes et Djamel Mazi avec Aurélie Renard, journaliste à France 3 Lorraine, depuis Nancy.

Elle accueillera aussi des chefs d'entreprise, des psychologues, des artistes dont certains se produiront en plateau...

Des « autoportraits », réalisés par Brut., et des reportages apporteront des éclairages sur la situation de cette "génération 2021".

En partenariat avec Le Figaro Etudiant, un appel sera lancé aux entreprises afin qu’elles proposent des offres de stages, de jobs d’été, de CDD et de CDI sur la plateforme Wan2bee. Une compilation de ces offres sera réalisée par Adrien Rohard en live pendant la soirée.

Un important dispositif sera déployé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Twitch, avant, pendant et après l'émission afin d’échanger avec les viewers, recueillir leurs témoignages et leurs avis.

Cette opération mobilisera tous les rendez-vous d'information et les magazines de la chaîne, ainsi que franceinfo canal 27, la plateforme franceinfo.fr et Slash.

Les antennes régionales de France 3 proposeront une programmation spéciale d’ « Ensemble c’est mieux » le vendredi 19 et le lundi 22 mars à 10:45, en rebond de la soirée spéciale : focus sur des idées, des solutions pour l’orientation Parcours Sup, les formations et les emplois des jeunes.

Cette émission spéciale sera diffusée en direct et en simultané sur TV5MONDE.