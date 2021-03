“Taratata 100% Live” revient samedi 10 avril sur France 2, les invités de Nagui

Samedi 10 avril à 21:05 sur France 2, Nagui reçoit dix grands artistes pour un inédit de “Taratata” à ne pas manquer… en prime-time !

Ce prime sera une occasion privilégiée d'assister à de la musique live, mais aussi de rendre hommage à l'un des plus grands monsieur de la chanson française, 30 ans après sa disparition : Serge GAINSBOURG.

Entre reprises et medleys, tous les artistes présents ce soir vous ont préparé une surprise en l'honneur de l’un des plus grands poètes de sa génération. Frisson garanti.

Fidèle parmi les fidèles, Julien CLERC a invité Clara LUCIANI pour une reprise de "Comme un boomerang", écrite par Serge Gainsbourg en 1975. L’interprète de « Mélissa » nous offrira également un joli concentré de plusieurs de ses tubes passés, de "Ma préférence" à "Femmes... je vous aime", en passant par "Fais-moi une place", "Ce n'est rien", "Cœur de rocker" et bien d’autres.

Accompagnée de son pianiste Nobu Nakajima, Jane BIRKIN reprendra les plus grandes chansons de Serge Gainsbourg : "L'anamour", "La Javanaise", "Comic Strip", "Valse de Melody", "La chanson de Prévert", "Couleur Café", "Elisa", ou encore "La gadoue". Puis, au côté de l’actrice Sandrine KIBERLAIN, déjà aperçue à Taratata, elle nous offrira un délicieux moment sur son tube de 1978 "Ballade de Johnny-Jane".

Jean-louis AUBERT et Charlotte CARDIN reprendront un classique du répertoire de Serge Gainsbourg, "Je suis venu te dire que je m'en vais". Puis le chanteur nous offrira un bijou de plus de 17 minutes autour de ses plus grands succès. La bande originale de toute une vie, des années Téléphone aux années en solo, d’ "Hygiaphone" à "Alter Ego", de "La Bombe humaine" à "Temps à nouveau", en passant par "Argent trop cher", "Ailleurs", "Ça (c’est vraiment toi)", "Voilà c’est fini" et beaucoup d’autres.

Gaëtan ROUSSEL a lui convié Edouard BAER pour un duo inattendu sur le titre "Par hasard et pas rasé". Puis l’ex-chanteur de Louise Attaque reviendra à son tour sur ses plus grands succès en carrière, de "Ton invitation" à "Je t’emmène au vent", en passant par « Léa", 'Hope", "Help Myself (Nous ne faisons que passer)" ou encore "Dis-moi encore que tu m’aimes".

Enfin le grand Zucchero sera rejoint par Claudio CAPEO pour une reprise de "Requiem pour un con". La légende du rock italien reprendra également ses plus grands succès pour un joli moment au bon souvenir de "Senza una donna", "Il volo", "Baila Morena", "Diavolo in me", ou encore "Soul Mama".

Un total de 61 titres à déguster sans modération à la maison.

Duos, reprises acoustiques, medley et bien-sûr confidences auprès de votre maitre de cérémonie Nagui, ne manquez rien de cette parenthèse musicale.