“La Carte aux trésors” de retour sur France 3 le 14 avril avec Cyril Féraud pour 4 nouvelles destinations

“La Carte aux trésors”, le jeu de compétition et d'aventure de France 3, est de retour pour quatre nouveaux numéros inédits, à la découverte du patrimoine de nos régions, à regarder en famille pendant les prochaines vacances scolaires.

Cyril Féraud nous emmène cette saison en voyage du Pays Basque au Béarn, en Vendée des îles, dans l'Anjou et l’Allier.

Dans chaque émission, deux concurrents – le rouge et le bleu – s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une de ces régions françaises. Leur objectif : résoudre les 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra d’accéder au trésor.

Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire et les traditions du territoire de l'émission, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Les candidats s'élancent alors dans un jeu de piste géant, en immersion totale au cœur de la culture du lieu de la compétition. Une aventure qui est également l’occasion pour eux d’aller à la rencontre des habitants et de découvrir les traditions régionales.

L'émission est incarnée par Cyril Féraud, l’un des visages emblématiques de France Télévisions, portant le jeu avec enthousiasme, proximité et passion. Sa bonne humeur et son engagement auprès des candidats offrent aux téléspectateurs une nouvelle occasion d’apprendre en s’amusant. Actuellement à la présentation de Slam et régulièrement de plusieurs soirées sur France Télévisions, on le retrouvera en juin pour célébrer les 10 ans de Musiques en fête.

La Carte aux trésors compense les émissions carbone de ses hélicoptères avec Reforest’Action.

Les 4 émissions diffusées à partir du 14 avril :