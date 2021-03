“Canap 95” : nouveau rendez-vous vintage sur TMC avec Etienne Carbonnier, à découvrir mardi 30 mars

Mardi 30 mars à 21:15, TMC vous proposera de découvrir le premier numéro de “Canap 95”, un nouveau rendez-vous proposé par Etienne Carbonnier.

Etienne Carbonnier et son équipe vous proposent un nouveau rendez-vous de nostalgie et d’humour. Sur un plateau inédit et avec des archives jamais rediffusées, il revisitera une année de sa jeunesse.

Son retour dans le passé commencera avec l’année 1995. L’année de l’élection de Jacques Chirac, de la découverte d’Internet, de « La Haine », de « Gangsta’s paradise » de Coolio, du triomphe de « Pyramide » et de « Hit Machine »… L’idée est de rigoler, mais aussi de voir comment l’époque a heureusement bougée (droits des femmes, des minorités etc)… ou pas.

Un prime-événement avec 100% d’archives pour retrouver les bons moments de l’époque et pour réfléchir sur les faits de société.