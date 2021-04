“Top Chef” : épisode 9 mercredi 7 avril sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats

Mercredi 7 avril à 21:05, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour suivre la 9e semaine de “Top Chef”, le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 8 candidats encore en compétition.

L'épreuve de Christian Le Squer : les bouchées

Christian Le Squer est l'un des chefs les plus emblématiques de la grande cuisine française. À la tête du restaurant d'un des plus grands palaces parisiens, il cumule 3 étoiles depuis 12 années consécutives.

Pour cette épreuve, le chef va challenger les candidats sur un élément incontournable de la haute gastronomie à ses yeux : la bouchée.

C'est sur ce thème que le chef va demander aux candidats de réaliser un menu… en seulement trois bouchées : entrée, plat, dessert. Un exercice de haute voltige culinaire pour nos candidats car la bouchée ne laisse pas de place à l'erreur ; ils vont devoir équilibrer les saveurs.

L'épreuve de Mauro Colagreco : le plat engagé pour la défense de l'environnement

Le chef 3 étoiles Mauro Colagreco fait partie des chefs honorés par une feuille verte, décernée par le guide Michelin en 2019 pour son engagement écologique. Cuisinier très engagé pour la planète, il est le seul chef au monde à avoir reçu une certification « plastic free » : en 3 ans, il a réduit de 90% l'utilisation du plastique dans son restaurant !

Pour traduire son engagement écologique, Mauro Colagreco a imaginé très récemment un plat pour dénoncer les désastres des marées noires. C'est sur ce thème que le chef a décidé de challenger les candidats.

À leur tour, ils vont devoir réaliser une assiette pour faire passer un message écologique qui leur tient à cœur. À eux d'imaginer un visuel « choc » qui traduise la cause qu'ils ont choisi de défendre, et bien sûr de surprendre le chef Colagreco à travers les goûts et les saveurs.

Pour cette toute première « épreuve verte » de l'histoire de Top Chef, le chef sera accompagné par la Ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et, évènement oblige, l'épreuve se déroulera au sein du ministère.

La dernière chance : les choux

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix difficile : décider, parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, qui ira en dernière chance.

Quel sera le prochain chef à perdre l'un des siens ?