“La nuit du ramadan” : 30ème édition sur France 2 mercredi 5 mai, les artistes présents

Cette année, “La nuit du ramadan” fête ses 30 ans. Une édition à suivre sur France 2 mercredi 5 mai à 23:55 avec Myriam Seurat.

C’est sous le signe de la fête, depuis l’Institut du Monde Arabe que l’association Vivre l’Islam et France 2 ont tenu à célébrer cet anniversaire dans le respect des consignes sanitaires. L’émission a été initiée en 1991 par Hervé Bourges. Durant ces années, elle a écrit son histoire autour du partage des valeurs artistiques, spirituelles et citoyennes.

Cette édition exceptionnelle, présentée par Myriam Seurat est l’occasion pour les téléspectateurs d’une part de revivre les moments les plus emblématiques de ces 30 dernières années en compagnie de stars d’hier et d’aujourd’hui (Idir, Khaled, Warda, Georges Moustaki, Sapho, Jean-Louis Aubert, Thomas Dutronc, Maxime Leforestier) et d’autre part de partager des moments festifs et d’échanges avec des artistes de toutes origines : Bénabar, Imany, Cheb Hamidou, Zaho, Lubiana et le groupe Ensemble.

Des personnalités, de la culture et des arts, l’icône de la mode Farida Khelfa, le danseur-étoile Kader Bélarbi, la chef d’orchestre Zahia Ziouani et le créateur de l’émission Tewfik Farès, tous sont les témoins de cette belle histoire de la Nuit du Ramadan.