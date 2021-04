Mardi 4 mai à 21:05, M6 lancera la 4ème saison de l'émission “Le meilleur pâtissier : les professionnels” qui se réinvente cette année et fait le plein de nouveautés.

Cette année, sous une majestueuse nouvelle tente, le château du Meilleur Pâtissier accueille, pour la première fois, 7 binômes de pâtissiers professionnels. Ils viennent de toute la France et, qu’ils soient frères, amis, père et fils ou en couple, ils sont tous des références dans leur ville ou leur région et ont des projets plein la tête.

Chaque semaine, ils s’affronteront lors de 2 redoutables épreuves : “L’épreuve de la vitrine”, dans laquelle ils réinventeront les plus grands classiques de la pâtisserie et “Le défi des chefs”, lors duquel ils devront mettre leur technique et leur créativité au profit d’un thème imposé par le jury.

Et justement, pour les juger, Cyril Lignac, chef préféré des Français et Pierre Hermé, élu meilleur pâtissier du monde, accueilleront cette année Jean-François Piège, chef doublement étoilé et palais parmi les plus affûtés de France !

Alors quel binôme remportera le titre de Meilleur Pâtissier professionnel ?

Un nouveau juré d'exception

La 4ème saison accueille un nouveau juré. Aux côtés de Cyril Lignac, et de Pierre Hermé, un tout nouveau juré fait son apparition : Jean-François Piège, considéré comme l’un des meilleurs cuisiniers du monde, il met aussi sa recherche du goût juste au service de la pâtisserie.

Jean-François Piège est le créateur de toutes les pâtisseries de ses restaurants, y compris dans son restaurant doublement étoilés “Le Grand Restaurant”. Dès son plus jeune âge, il a ajouté à sa formation de cuisinier celle de pâtissier car il est indispensable pour lui de terminer un repas en beauté avec des desserts d’excellence. Son palais infaillible et ses conseils avisés sauront apporter aux pâtissiers professionnels une expertise d’une valeur inestimable.

Une nouvelle mécanique et un nouveau décor

Rire, humeur et bienveillance seront au rendez-vous lors de cette compétition qui réservera son lot de surprises : clients mystères, clin d’œil à la version amateur du “Meilleur pâtissier”... Et pourtant, dans cette ambiance chaleureuse, 2 épreuves redoutables attendront les binômes de pâtissiers chaque semaine à la suite desquelles, un binôme sera déclaré “pâtissiers de la semaine” et un autre sera éliminé.

L’épreuve de la vitrine

Les binômes de pâtissiers devront réinventer et sublimer un grand classique de la pâtisserie, proposer leur propre version de ce gâteau et garnir leur vitrine de 30 gâteaux individuels parfaitement identiques, uniques et à leur image.

Le défi des chefs :

Les binômes devront également réaliser une création incroyable – composée de gâteaux mis en valeur par une pièce artistique – sur un thème imaginé par les chefs. Ce thème répond à la réalité de la vie professionnelle des pâtissiers :

Un grand événement comme le 14 juilletLes pâtissiers devront imaginer un gâteau qui rende hommage à la France

Une fête incontournable du calendrier pâtissier : PâquesQue proposeront les pâtissiers pour mettre en valeur tout leur savoir-faire en travaillant le chocolat ?

Un événement privé qui marque une vie, comme un mariageLes pâtissiers pourront laisser libre cours à leur imagination pour proposer la plus belle pièce-monté

Un projet professionnel commun pour chaque binôme de pâtissiers

Ces pâtissiers, frères, amis, père et fils ou en couple, sont tous des références dans nos villes ou nos régions. Aujourd’hui, ils ont tous un projet pâtissier en tête : ouvrir une pâtisserie ensemble, agrandir leur affaire ou encore partir à l’étranger...

7 binômes de pâtissiers professionnels sont sur la ligne de départ et 1 seul sera élu “Meilleur pâtissier – les professionnels”. Ils participent à ce concours car ils sont à un moment charnière de leur carrière et ce concours les aidera à concrétiser leur projet. Ils vont pouvoir soumettre leurs créations sucrées aux plus fins palais français, tester leur créativité, voir s’ils sont capables de travailler ensemble au quotidien pour relever tous les challenges proposés par les chefs.

Sur M6, vous ne serez jamais privés de dessert !

Une deuxième partie de soirée inédite : “Le meilleur pâtissier - qui peut battre les professionnels ?” vous attend !

Chaque semaine, un duel exceptionnel opposant des binômes de pâtissiers, prêts à tout pour la victoire, prendra place sous le tente du “Meilleur Pâtissier”. D’un côté les professionnels, qui s’illustrent chaque semaine dans le concours “Le Meilleur Pâtissier - Les Professionnels” : maitres dans l’art de la pâtisserie, ils exercent leur métier avec passion depuis plusieurs années et revendiquent un savoir-faire à la hauteur de leur réputation. Face à eux, la crème de la crème du Meilleur Pâtissier amateur.

Depuis leur passage dans l’émission, ils n’ont pas cessé de progresser, si bien que certains sont même en passe de devenir professionnels. Et s’ils jouent désormais dans la cour des grands, les pâtissiers amateurs auront un avantage de taille dans ce duel : ce sont eux qui choisiront LE grand classique de la pâtisserie à revisiter chaque semaine.

Entre chamailleries, tensions et entraide, tous les coups seront permis !Afin de les départager, nos binômes recevront la visite exceptionnelle de grands chefs pâtissiers, tels que Nicolas Paciello, Gilles Marchal, Nina Métayer, Jeffrey Cagnes ou encore Nicolas Haelewyn.

Enfin, vous retrouverez chaque semaine les coulisses et les indiscrétions de l’émission. Alors qui peut battre les professionnels ?