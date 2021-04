Dans le cadre de ses grandes soirées culture, France 5 proposera ce vendredi 16 avril à 20:50 dans “Au spectacle chez soi” un nouveau numéro de “Fauteuils d'Orchestre” avec Anne Sinclair.

À l’occasion de ce nouveau numéro, l’émission de musique classique de référence sur le service public reçoit des artistes exceptionnels pour une soirée en deux parties, depuis la prestigieuse salle du Théâtre des Champs-Élysées : une émission avec Anne Sinclair suivie d’un concert entièrement dédié à la musique live.

En première partie de soirée, Anne Sinclair aura l’honneur de recevoir l’immense chanteuse, véritable star de l’art lyrique Sonya Yoncheva. Elle reviendra sur son parcours et partagera avec joie sa passion pour la musique. Et comme le veut la tradition de Fauteuils d’Orchestre, elle sera rejointe tout au long de la soirée par de jeunes artistes aux magnifiques talents : le ténor Benjamin Bernheim, Félicien Brut, grand ambassadeur de l’accordéon dans l'univers classique et Jakub Józef Orliński, jeune contre-ténor déjà adulé par des dizaines de milliers de fans, comme en témoigne son compte Instagram aux 100 000 abonnés.

Anne Sinclair nous amènera à la découverte de l’ADN artistique de ces chanteurs lyriques et instrumentistes classiques, qu’ils soient de grande renommée ou encore aux prémices de leurs carrières, puisque l’émission place les jeunes interprètes au cœur de la programmation. Associer « jeunes pousses » et « monstres sacrés », voilà l’un des axes majeurs du programme. Un pur partage d’expériences !

La partie magazine de Fauteuils d’Orchestre évolue en collaboration avec Radio France. Nous retrouverons désormais dans cette première partie une chronique de Max Dozolme, journaliste à France Musique.

La seconde partie de l’émission sera entièrement consacrée à la musique live : la jeune violoncelliste Astrig Siranossian, Sonya Yoncheva et ses invités nous offriront un concert complet de 60 minutes, accompagnés par l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Myung-Whun Chung et la Cappella Mediterranea sous la direction de Leonardo García Alarcón.