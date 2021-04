“Samedi Sébastien” : le retour TV de Patrick Sébastien samedi 17 avril sur C8 (vidéo)

Patrick Sébastien revient sur C8 samedi 17 avril à 21:05 pour partager à nouveau avec les téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la télévision dans “Samedi Sébastien”.

Diffusées respectivement pendant 20 ans et 13 ans sur France 2, “Le plus grand cabaret du monde” et “Les années bonheur” sont deux émissions emblématiques et incontournables dans sa carrière.

En proposant le samedi soir des visuels époustouflants venus du monde entier, des chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui et des sketches d’humoristes, Patrick Sébastien a transmis beaucoup de bonne humeur à son public.

Chaque samedi, dans “Samedi Sébastien”, Patrick Sébastien nous proposera de revoir un ancien numéro à succès du “plus grand cabaret du monde” ou des “années bonheur”, dans une nouvelle version remontée, plus actuelle et plus rythmée.

Parmi ses invités, Cyril Hanouna, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Kad Merad, Dany Boon, Jeff Panacloc, Roland Magdane, Les Bodin’s, Les Chevaliers du Fiel, Christelle Chollet, Anne Roumanoff, Louane, Shy’m, Kendji Girac, Gim’s, Zaz, Eddy Mitchell et beaucoup d’autres encore…