“Basique, le concert” de Patrick Fiori, mardi 3 mai sur France 2

“Basique, le concert” propose un concert live de Patrick Fiori à ne pas manquer mardi 3 mai à 23:15 sur France 2.

Auteur, compositeur et interprète dont le talent n’est plus à prouver, Patrick Fiori nous fait l’immense plaisir de se produire pour Basique, le concert dans une performance intimiste, pleine de douceur et d’énergie. En plus de 25 ans de carrière, Patrick Fiori a marqué la musique française de son empreinte grâce à une voix capable de réchauffer les cœurs en quelques notes. Accompagné de ses musiciens, Patrick Fiori est venu nous présenter en live son dernier (et onzième !) album « Un Air De Famille », et revisiter les grands succès de son répertoire.

Pour l’occasion, Basique, le concert voit les choses en grand et propose aux téléspectateurs un concert exceptionnel. Vous embarquerez dans un voyage riche en émotions ou l’artiste réussit à surpasser le vide laissé par l’absence de public pour nous emmener avec lui dans son univers. Nous redécouvrirons des morceaux emblématiques de sa carrière comme l’immense Corsica, les touchants Toutes les peines et Les gens qu’on aime mais aussi des trésors de son dernier album comme J’y vais ou le magnifique Ma solitude. En un peu plus d’une heure Patrick Fiori et les musiciens qui l’accompagnent nous ferons oublier tout le reste en musique !

Pour faire de ce moment une soirée fabuleuse, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Essayer de combler l’absence de musique live dans la vie quotidienne et dans une période aussi incertaine est une épreuve à laquelle Basique, le concert a voulu répondre présent ! Ainsi, Patrick Fiori performera au sein d’une mise en scène à couper le souffle : un jeu de lumières en mouvement perpétuel et de magnifiques visuels au sol évolueront au rythme de chaque morceau pour que cette heure de show soit aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.