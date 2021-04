“Show me your voice” jeudi 22 avril sur M6 : entrez dans les coulisses avec Issa Doumbia (vidéo)

“Show me your voice”, le jeu musical qui passionne le monde entier arrive sur M6 jeudi 22 avril à 21:05 avec Issa Doumbia aux commandes.

“Show me your voice” est un jeu musical spectaculaire présenté par Issa Doumbia et produit par Warner Bros International Television Production France.

Dans ce “game show” hors du commun, un binôme de joueurs anonymes devra démasquer les mauvais des bons chanteurs parmi 9 candidats mystères. Aidés par une bande de célébrités (Éric Antoine, Hélène Ségara, Élodie Gossuin, Philippe Lellouche, Élodie Frégé, Booder) ainsi qu’un chanteur invité (Claudio Capéo, Chimène Badi), nos 2 joueurs vont mener l’enquête tout au long de la soirée.

Leur but : éliminer les casseroles et surtout espérer choisir un bon chanteur lors du duo final avec notre chanteur guest. À la clef : 20 000€ !

“Show me your voice”, le jeu musical convivial pour vous divertir en famille

La seule émission où l’on doit trouver des chanteurs… sans savoir si on les entend vraiment chanter ! Attendez-vous à du suspense, des effets visuels, des chanteurs hors pair, des performances scéniques, des prestations artistiques uniques, des reveals grandioses et beaucoup de surprises ! Les chanteurs mystères Bons chanteurs ou menteurs, ils vont tout mettre en oeuvre pour nous persuader de leur talent. Leur objectif : être le dernier éliminé et performer en duo avec le chanteur invité !

Les étapes en détail

La seule émission où on est content d’écouter des mauvais chanteurs !

À l’issue de chaque étape de l’enquête, le binôme de joueurs élimine un chanteur mystère qui révèle sa voix lors d’une performance unique !

Le playback Les 9 chanteurs mystères interprètent successivement un playback. Attention : seuls les bons chanteurs performent sur leur propre voix ! Soyez très attentif !

Les pièces à conviction Le binôme de joueurs choisit 3 candidats mystères sur lesquels un indice est révélé : archives personnelles, témoignages de proches… Attention : tout ce qui est dit sur les bons chanteurs est vrai… Mais pour les imposteurs, il peut s’agir de mensonges !

La performance Chacun leur tour, les 5 chanteurs mystères encore en lice réalisent une performance artistique afin de démontrer leur aisance scénique ou encore leur sens du rythme…

L’interview Pour lever leurs derniers doutes, les deux joueurs questionnent pendant 30 secondes 1 chanteur mystère à la voix trafiquée. Notre bande de célébrités pose ensuite une ultime question au chanteur mystère de leur choix.

Cachez la voix Les deux derniers chanteurs mystères réalisent un dernier playback d’unnouveau genre. Ils chantent alternativement sur une voix de rossignol puis de casserole. Laquelle de ces deux voix est véritablement la leur ?

La révélation L’heure de la grande révélation a sonné ! Notre chanteur invité partage un duo avec le finaliste. Si ce dernier est un bon chanteur, les joueurs remportent 20 000€ ; si c’est un mauvais chanteur, ils repartent les mains vides !

Extraits vidéos

Regardez bien son playback ! À votre avis, l'infirmier est un bon chanteur ou un menteur ?

Observez bien ce playback ! Pensez-vous que la reine de la soul est une vraie chanteuse ?

Entrez dans les coulisses avec Issa Doumbia