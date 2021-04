“RTL2 Pop Rock Arena” mardi 11 mai sur W9, les artistes sur scène

Mardi 11 mai à 21:05 sur W9, au cœur de l'immensité de l'Accor Arena, le meilleur de la musique Pop Rock rencontre le meilleur de la technologie dans “RTL2 Pop Rock Arena” avec Érika MOULET et Grégory ASCHER.

Les producteurs des plus grandes tournées de concert internationales ont mis leur savoir-faire au service de la plus grande scène jamais vue à la télévision pour cette soirée 100% Pop Rock.

Après des mois de fermeture, la salle mythique de l'Accor Arena Paris va vibrer pour la première fois au son des plus grands tubes du moment. Au programme : Vianney avec « Pas là », Benjamin Biolay et Adé avec « Parc fermé », Julien Doré avec « Kiki », Eddy de Pretto avec « Freaks », Clara Luciani avec « La grenade » en duo avec Hervé, Camelia Jordana, Calogero… et beaucoup d'autres !

Pour ce show évènement, découvrez un dispositif hors norme : plus de 80 tonnes de matériel et de lumières, le champion du monde de drone pour survoler les 1000m2 d'implantation scénique, le plus grand écran jamais vu à la télévision, qui fait la taille de la fosse de l'Accor Arena, plus de 150 techniciens…

Les artistes vont vivre une expérience inédite, unique et gigantesque !