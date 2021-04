“Eric Antoine : Connexions” un grand spectacle en direct sur Gulli, mardi 27 avril

Pour la première fois dans l’histoire de Gulli, la chaîne préférée des enfants propose un spectacle en direct et en prime mardi 27 avril à 21:05 avec Eric Antoine.

En plus des téléspectateurs, ce sont 1 000 familles connectées qui vont s’inviter sur Gulli pour un spectacle de magie inédit, unique et festif, animé et créé par Eric Antoine, l’animateur préféré des enfants.

Un spectacle hybride fait pour, mais surtout par, les familles qui y participent, derrière leur TV ou connectées

Que petits et grands se déguisent et s’amusent, en famille, entre amis, car Connexions c’est avant tout une fête... et une prouesse technologique !

En préshow, dès 20:00 l’ambiance monte sur Gulli. Les héros de la chaîne se mobilisent avec une programmation spé-ciale sur le thème de la magie. La fratrie des Loud et la sirène de Zig & Sharko seront sur le pont !

Entre deux séries les téléspectateurs feront connaissance avec les familles les plus motivées et enthousiastes. Laquelle aura le meilleur déguisement ? Qui sera la plus délirante ? Et c’est Éric Antoine en personne qui les accueillera et fera monter la tem-pérature avant cette soirée hors du commun.

À 21:05 Eric Antoine lance le show en direct ! Pendant 90 minutes, le magicien va se livrer et partager avec les familles les merveilleux hasards qui ont changé sa vie et changeront aussi peut être la leur. De la magie et de l’illusion dont lui seul a le secret !

Tout au long du spectacle, il pourra voir et interagir avec les connectés via le mur d’écrans. Il va trouvera d’où viennent leurs objets de voyages, leurs livres préférés, leur fera deviner son code pin, jonglera entre mentalisme et magie.

Une grande fête magique et poétique en direct !