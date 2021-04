“Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier” spéciale « Champion de la loose » jeudi 29 avril sur W9 avec Issa Doumbia (vidéo)

“Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier” reviennent jeudi 29 avril à 21:05 sur C8 pour une émission inédite spéciale « Champion de la loose » avec Issa Doumbia.

Issa Doumbia et son équipe de vainqueurs reviennent pour vous révéler le classement des pires loosers de la planète, dans ce nouvel épisode des 100 vidéos.

Sont réunis dans ce numéro les plus grands loosers du monde, sans parler des chroniqueurs bien évidemment : le taquin Norbert Tarayre, la pétillante Priscilla Betti et l'irrésistible Séverine Ferrer. Issa et sa team vont vous révéler les pires galériens du quotidien, avec un tour du monde des plus maladroits, des plus malchanceux, de vrais Pierre Richard dans leur catégorie !

Ils seront aux côtés d'un invité spécial, le champion international Djibril Cissé, qui racontera ses pires anecdotes… Pour l'occasion, Issa sort ses plus beaux crampons et va mettre au défi son équipe, ainsi que Djibril Cissé, pour une soirée pleine de folies… Mais attention aux perdants qui se verront infliger une pénalité par notre arbitre du soir. Et vous verrez que Djibril Cissé a lui aussi quelques trophées de loosers dans sa vitrine de champion ! Les cartons rouges et les dossiers vont voler, alors préparez-vous à découvrir nos champions du monde de la scoumoune !

Découvrez également le classement des 100 meilleures vidéos allant de la graine de poissards, du looser de compétition et même des champions du monde des catastrophes… Si vous pensez qu'il ne faut jamais rire du malheur des autres, passez votre chemin car, ce soir, les malheurs des uns feront votre bonheur et on ne va pas se priver d'en rire !