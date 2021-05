Mardi 4 mai à 21:05, Julia Vignali vous proposera de suivre sur M6 le premier épisode de “Le meilleur pâtissier : les professionnels”. Voici ce qui attend cette semaine les candidats.

Pour démarrer la compétition, les 7 binômes sur la ligne de départ vont devoir faire face à deux épreuves redoutables. Dans l'épreuve de la vitrine, ils vont devoir mettre toute leur créativité et techniques pâtissières pour réinventer un grand classique de la pâtisserie française : la tarte tatin ! Comment parviendront-ils à moderniser cet indémodable sucré et à surprendre les chefs ? Qui prendra trop de risque ou au contraire pas assez ?

Dans le seconde épreuve du défi des chefs, les pâtissiers devront réaliser une création pâtissière et sa pièce artistique autour d'un thème cher au cœur des Français : le 14 juillet ! Comment nos pâtissiers professionnels parviendront à mettre la France à l'honneur à travers leurs créations sucrées ? Entre gâteaux gourmands et équilibrés et décors spectaculaires et visuellement parfait, le défi est de taille…

Au terme de ces deux épreuves, un binôme sera élu « macaron d'or » de la semaine et un binôme quittera le concours.

À vos marques, prêts, pâtissez !