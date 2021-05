“Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier” spéciale « Panique à la maison » jeudi 6 mai sur W9 avec Issa Doumbia (vidéo)

“Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier” reviennent jeudi 6 mai à 21:05 sur C8 pour une émission inédite spéciale « Panique à la maison » avec Issa Doumbia.

Issa et ses promoteurs du rire viennent se taper l'incruste dans votre salon, dans ce tout nouvel épisode inédit des 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier. Que ce soit dans la cuisine, le salon, la salle de bains ou encore la chambre à coucher… nos maladroits du soir débarquent pour mettre le bazar chez vous et on peut vous le dire, ça va déménager !!!

Pour cette soirée déjantée, Issa Doumbia, accompagné de ses 3 colocataires préférés, le taquin Norbert Tarayre, les pétillantes Séverine Ferrer et Priscilla Betti, ont décidé d'inviter la plus belle de leurs voisines, Hélène Ségara !

Pour l'occasion, Issa se chargera d'être votre hôte et autant vous le dire tout de suite, il a décidé de faire trembler les murs de votre domicile ! Lors de cette grande soirée entre voisins, ça va se confier, se charrier et même donner de la voix, pour le meilleur… mais surtout pour le rire !

Découvrez également le classement des 100 meilleures vidéos allant de la graine de poissards, du looser de compétition et même des champions du monde des catastrophes… Si vous pensez qu'il ne faut jamais rire du malheur des autres, passez votre chemin car, ce soir, les malheurs des uns feront votre bonheur et on ne va pas se priver d'en rire !