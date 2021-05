“Allez viens, je t'emmène... au Music Hall”, vendredi 28 mai sur France 3

Le cinquième numéro de “Viens je t'emmène”, diffusé vendredi 28 mai à 21:05 sur France 3 et présenté par Laury Thilleman, vous propose de revivre les plus belles années du music hall avec ses légendes, dans des décors reconstitués pour accueillir des artistes de toutes disciplines : musique, cirque, opérette, claquettes, humour…

Enregistrée au studio Gabriel, les décors variés se succèdent dans l’émission avec des tableaux exceptionnels mis en scène grâce à une plateforme montante.

Des stars d’aujourd’hui revisitent les plus grands succès. Kenji et Patrick Fiori en duo dans une loge de music hall, Julien Doré et Clara Luciani sur une scène du moulin rouge, Julien Clerc dans son évocation musicale de Gilbert Bécaud, Carla Bruni qui revisite Josephine Baker, Camelia Jordana en duo avec Nicole Croisille dans un décor de café des années folles, ou encore Piaf, incarnée par Chimène Badi dans un décor sublime: une reconstitution du Paris 1900, avec ses kiosques, ses vendeurs de fleurs, ses passants et bien sûr des images d'archives...

Avec : Carla Bruni, Julien Doré, Clara Luciani , Julien Clerc, Camélia Jordana, Nicole Croisille, Patrick Fiori , Kendji, Chimène Badi, Lola Dubini, Daniel Levi, les ballets du Moulin rouge, The Opéra Locos, le magicien mentaliste Léo Brière, des claquettes avec la troupe RB Dance Compagnie.

Au programme également de cette soirée, de nombreuses surprises et les plus belles anecdotes du music hall.