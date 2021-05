Eurovision : la 65ème édition diffusée en direct sur France 2 samedi 22 mai

Samedi 22 mai à 21:05, France 2 retransmettra en direct de Rotterdam la 65ème édition du Concours Eurovision de la Chanson qui sera commentée par Laurence Boccolini & Stéphane Bern.

Lors de cette grande finale, 26 pays seront en compétition pour remporter le trophée, l'occasion de découvrir et de voter pour vos prestations préférées.

Plus de 44 ans après Marie Myriam, la représentante française Barbara Pravi avec sa chanson « Voilà » parviendra-t-elle à ramener à la France une nouvelle victoire à l'Eurovision ?

Le samedi 30 janvier 2021, Barbara Pravi, 28 ans, 1 mètre 59 de talent et d’authenticité, remportait la toute première édition de L’Eurovision France, c’est vous qui décidez. C’est elle, cette « fille aux yeux noirs et au rêve fou », qui a été élue par le public français devant près de 3 millions de téléspectateurs, véritable succès pour cette première saison.

Sincère et inspirante, Barbara fera rayonner avec beauté et intensité la langue française dans toute l’Europe le 22 mai prochain lors de la finale de l’Eurovision avec son titre « Voilà ». Date plus qu’attendue, car elle marque le retour de ce grand divertissement après son annulation en 2020.

Suite à la victoire de Duncan Laurence, candidate des Pays-Bas en 2019, cette 65ème édition se déroule à Rotterdam, à l’Ahoy Arena, devant 3 500 spectateurs.

France 2 et Culturebox s’unissent afin de diffuser l’intégralité du concours présentée par ses ambassadeurs, Laurence Boccolini et Stephane Bern.

Dès le 10 mai, nous vivrons l’Eurovision grâce à une mobilisation sans faille de France Télévisions : des programmes courts chaque soir à 20:40, une édition spéciale de 20:30 le samedi dans les coulisses de l’Eurovision, un documentaire-événement sur Barbara Pravi....