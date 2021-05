“Le meilleur pâtissier - les professionnels” : épisode 2 mardi 11 mai sur M6 (vidéo)

Mardi 11 mai à 21:05, Julia Vignali vous proposera de suivre sur M6 le second épisode de “Le meilleur pâtissier : les professionnels”. Voici ce qui attend cette semaine les candidats.

À l'aube de ce nouveau jour de compétition, il ne reste plus que 6 binômes sous la nouvelle tente du Meilleur pâtissier professionnel pour affronter les deux épreuves redoutables. Et cette semaine le chocolat est à l'honneur !

Au menu de l'épreuve de la vitrine : la célèbre forêt noire ! Ce grand classique de la pâtisserie française nécessite un bon dépoussiérage pour le sortir des sentiers battus et le faire entrer dans le 21e siècle. Il faudra à nos pâtissiers professionnels toute leur créativité et techniques pâtissières pour réinventer et moderniser sans complètement dénaturer la forêt noire. Les attentes de notre jury sont très hautes, surtout Pierre Hermé, d'origine alsacienne, pour qui la forêt noire est une véritable madeleine de Proust…

Dans la seconde épreuve du défi des chefs, les pâtissiers réaliseront une création pâtissière et sa pièce artistique autour d'un thème cher au cœur des enfants et grand rendez-vous du calendrier pâtissier : Pâques ! Pour épater le jury, les binômes vont devoir proposer un véritable spectacle : que ça fonde, que ça craque, que ça explose, les gâteaux des pâtissiers professionnels devront apparaitre de manière extraordinaire. Surtout qu'une surprise de (petite) taille les attend…

Comment nos pâtissiers professionnels parviendront-ils à mettre Pâques à l'honneur à travers leurs créations sucrées ? Entre gâteaux gourmands, équilibrés et décors spectaculaires et visuellement parfait, le défi est de taille.

Au terme de ces deux épreuves, un binôme sera élu « macaron d'or » de la semaine et un nouveau binôme quittera le concours. À vos marques, prêts, pâtissez !