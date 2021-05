“Top Chef” : épisode 14 mercredi 12 mai sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats

Mercredi 12 mai à 21:05, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour suivre la 14ème semaine de “Top Chef”, le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 4 candidats toujours en lice qui vont continuer leur marathon culinaire avec 2 nouvelles épreuves exceptionnelles. Leur objectif : récolter 2 pass pour se qualifier pour les demi-finales du concours.

L'épreuve d'Anne-Sophie Pic : la cuisson à l'étuvée

Anne-Sophie Pic est une cheffe de renom, mondialement connue, elle détient le titre de meilleure femme cheffe du monde et est également la femme la plus étoilée avec 8 étoiles à son palmarès. Cheffe ultra créative, elle révolutionne la cuisson à l'étuvée en développant dans sa cuisine un concept, l'imprégnation, qui consiste à imprégner le plat de la saveur du légume ou du fruit dans lequel il est cuit, sans pour autant que celui-ci n'apparaisse dans la recette finale. Ce concept caractérise le travail culinaire de la cheffe Pic depuis toujours : L'une de ses assiettes emblématiques est en effet un plat de coquilles Saint-Jacques au rhum et céleri, cuit dans une noix de coco. Dans cette recette, la noix de coco ne sert que de contenant et ne se mange pas, en revanche, elle joue un rôle prépondérant dans les goûts puisqu'elle vient imprégner les Saint-Jacques de sa saveur.

C'est sur ce thème que la cheffe a décidé de challenger les candidats : ils vont devoir réaliser une recette avec une cuisson à l'étuvée, dans un fruit ou un légume. L'objectif, trouver le bon accord de saveurs et choisir le bon contenant qui devra donner du goût au plat sans pour autant être dégusté.

Un challenge culinaire encore plus exigeant que jamais, que les candidats devront relever avec brio pour espérer gagner un pass leur permettant d'accéder aux demi-finales du concours.

L'épreuve d'Éric Frechon : l'œuf

Éric Frechon est un chef hors normes : 3 étoiles, meilleur ouvrier de France, il est à la tête des cuisines d'un des plus grands palaces parisiens depuis plus de 20 ans.

Véritable icône de la gastronomie française, le chef aime marquer les esprits avec des produits simples. C'est pourquoi l'un de ses produits préférés est l'œuf. Pour lui, l'œuf est un terrain d'expression infini pour la créativité. Il a d'ailleurs à sa carte une recette qui a fait sa renommée : un œuf de poule cuit par le froid, au caviar de Sologne et or fin. Et l'histoire de cette recette est pour le moins originale puisqu'elle est née d'une erreur, celle d'un stagiaire qui devait rentrer des œufs au frais. Ne connaissant pas les cuisines, le jeune homme s'est trompé de porte et à mis les œufs au congélateur. Le lendemain, le chef s'est rendu de compte de l'erreur, il a écaillé un œuf pour voir si c'était récupérable et quand il est tombé sur le jaune, il a découvert une texture et une couleur incroyable et a été littéralement bluffé : il venait de découvrir une cuisson d'œuf qu'il ne connaissait pas et qui lui a inspiré sa recette.

C'est donc sur ce thème de l'œuf, qu'il va lancer un défi aux candidats : lui faire découvrir l'œuf tel qu'il ne l'a jamais mangé, que ce soit par la texture, par le goût, par une cuisson… peu importe, l'objectif des candidats est simple, faire découvrir à ce chef 3 étoiles ce produit comme il ne l'a encore jamais vu…