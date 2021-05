“La Lettre” de retour samedi 29 mai sur France 2, voici les artistes qui vont y participer

“La Lettre” fera son grand retour le samedi 29 mai à 21:05 sur France 2. Découvrez comment des anonymes « héros du quotidien » vont être surpris par de nombreux artistes avec la complicité des auteurs des lettres et de Sophie Davant.

Des anonymes ont écrit pour mettre à l’honneur un de leur proches en s’adressant à son idole. Kendji GIRAC, AMIR, Pascal OBISPO, BÉNABAR, Bilal HASSANI, JARRY, Chimène BADI, Agustin GALIANA et Hugues AUFRAY ont tous retenu la lettre qui les a bouleversés… Des histoires émouvantes de personnes ordinaires qui chaque jour se dévouent pour les autres…

Avec la complicité de l’auteur de chacune des lettres, ces artistes ont préparé en secret une très belle surprise à ces héros du quotidien en réécrivant les paroles d’une de leurs chansons. Chaque chanson, créée sur mesure pour ces anonymes méritants, délivrera un message fort d’après leur histoire…

Déclaration, réconciliation, remerciement, demande en mariage… Et si une lettre pouvait illuminer une vie, et si on se permettait d’y croire le temps d’un soir… Tous les rêves peuvent devenir réalité grâce à “La Lettre”.