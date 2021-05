“Show me your voice” de retour jeudi 13 mai sur M6 avec Issa Doumbia

Jeudi 13 mai, Issa Doumbia vous donne rendez-vous sur M6 à 21:05 pour suivre le second numéro du jeu musical “Show me your voice”.

Dans ce jeu musical spectaculaire et hors du commun, un binôme de joueurs anonymes devra démasquer les mauvais des bons chanteurs parmi 9 candidats mystères. Aidés par une bande de célébrités - Éric Antoine, Hélène Ségara, Élodie Gossuin et Booder - ainsi que Chimène Badi en chanteuse invitée, les 2 joueurs vont mener l'enquête tout au long de la soirée. Leur but : éliminer les casseroles et surtout espérer choisir un bon chanteur lors du duo final avec notre chanteuse invitée. À la clef : 20 000 euros !