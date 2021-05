“Influenceurs : au cœur de la French House” arrive le 31 mai sur C8

Lundi 31 mai à 18:10, C8 proposera un nouveau rendez-vous diffusé du lundi au vendredi : “Influenceurs : au cœur de la French House”.

Immersion inédite au coeur du groupe d’influenceurs : La French House. MV, Raphael, Sacha, Maryne, Louise, âgés de 17 à 22 ans sont aujourd’hui des stars des réseaux sociaux.

Imhotep Olympio, 19 ans, à l’origine du projet, est leur manager, ses objectifs : ne jamais décevoir la communauté, organiser des rencontres et des voyages pour créer toujours plus de contenus originaux et répondre à toutes les sollicitations des marques. Réunissant aujourd’hui des millions de « followers », la French House a su imposer son style en moins d’un an.

Durant 10 épisodes vous allez découvrir les coulisses de ce phénomène : le travail acharné pour publier chaque jour des contenus différents. Des dizaines de marques qui les sollicitent pour utiliser leur notoriété. Leur vie en groupe, propice au travail et à l’émulation laisse place aussi à la compétition.

De Paris à Rhodes, en passant par des villas de luxe dans le sud de la France, la French House nous entraine dans le tourbillon d’une vie extraordinaire, émaillée de rencontres avec d’autres talents issus de différents univers artistiques. Attachants, drôles, sensibles, professionnels, curieux, enthousiastes, 5 jeunes presque comme les autres…

Qui sont-ils ? Que veulent-ils devenir ? Comment gérer la pression et vivre ensemble 24h/24 ?