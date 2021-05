“Au spectacle chez soi” : « Italienne scène et orchestre », vendredi 14 mai sur France 5

Dans le cadre de ses grandes soirées culture du vendredi, France 5 proposera ce 14 mai à 20:50 « Italienne scène et orchestre » qui plonge le spectateur au coeur d’une répétition de La Traviata, (l’un des opéras les plus populaires de Verdi), où s’agitent divas, chanteurs, metteur en scène et chef d’orchestre.

Au moment où les salles de spectacle sont fermées et le public confiné à domicile, filmer le spectacle vivant prend une résonance particulière. Faute de pouvoir partager le temps et l’espace avec les acteurs, les téléspectateurs (qui n’ont jamais aussi bien mérité leur nom) aspirent à une expérience de partage de la performance théâtrale, non seulement pour ne pas couper le lien avec elle, mais pour y être associée le plus étroitement possible. Retransmettre une représentation depuis une salle vide ne remplit qu’en partie cet objectif. Il faut que les caméras puissent faire oublier cette salle vide, s’approcher davantage du jeu et de l’action, en transmettre une expérience privilégiée. Avec Italienne scène et orchestre, le rapport singulier que cette pièce instaure avec le public, l’immersion de celui-ci dans le dispositif, semblent avoir été pensés, paradoxalement, pour la situation que nous vivons depuis un an ! Si Italienne est une sorte de prototype théâtral, le film d’Italienne sera le prototype de captations offrant au téléspectateur une expérience plus intime des spectacles vivants qu’elles approchent. Un dispositif théâtral unique Comme souvent chez Sivadier, il y a beaucoup d’adresses directes aux spectateurs, mais ceux-ci sont conviés dans le jeu théâtral, inclus sans démagogie, par la convention inédite établie d’entrée avec eux par le dispositif.

Au fond chaque spectateur a peu ou prou le sentiment que l’on s’adresse à lui seul. Le dispositif d’Italienne crée en chacun ou chacune un sentiment diffus de responsabilité. Une responsabilité de spectateur que Sivadier et ses acteurs appellent de leur vœux, la représentation théâtrale étant à leur yeux un moment de travail partagé. Italienne avec orchestre, remanié ensuite en Italienne Scène & Orchestre, est un succès de théâtre depuis 20 ans, une pièce culte. "Quiconque a participé – terme plus juste qu’assisté - à l’une de ses représentations, en reste marqué à vie. L’expérience intime que vit chaque spectateur est indélébile. Et pourtant, bien que plusieurs projets d’adaptation audiovisuelle aient été développés, la pièce n’avait jamais été filmée." souligne le metteur en scène Philippe Béziat.