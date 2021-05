Vendredi 14 mai à 23:30, Arthur vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de “Vendredi tout est permis”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Tarek Boudali, Vanessa Guide, Az, Julien Arrutti, Inès Reg et Just Riadh.

Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission : Speed Quiz, Tire Nappe, Tok Tok Dance, VTEP Jump...

Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !