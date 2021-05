“Famille nombreuses : la vie en XXL” vendredi 14 mai sur TFX : voici ce qui va se passer...

Vendredi 14 mai à 21:05, TFX vous proposera une nouvelle soirée “Familles nombreuses : la vie en XXL” avec la rediffusion des épisodes 59 à 63 diffusés cette semaine sur TF1.

Pendant plusieurs mois, aux quatre coins de la France, plusieurs familles nombreuses ont ouvert les portes de leur quotidien : les joies, les peines, les courses, les cris et surtout l'amour y sont XXL. Dans ces familles hors du commun, chaque tâche devient un immense défi. Et les grandes étapes de la vie y sont encore plus intenses.

Chez les Van Der Auwera, les enfants préparent le petit déjeuner pour leur maman. Aujourd’hui, c’est son anniversaire. Ils ont aussi prévu un bain pour qu’elle ait du temps pour elle. Toute la famille a prévu une dernière surprise pour Cindy : une chorale rien que pour elle. Depuis l’alerte des aînés, la famille Gayat est ressoudée comme avant. Leur complicité d’avant fait plaisir aux parents mais surtout à tous les enfants. Aujourd’hui, les Gomez ont décidé de donner une alimentation saine et faite maison à leurs enfants. Camille Santoro elle, a prévu un petit jeu pour montrer aux enfants comment le bébé grandit chaque jour.

Les Dol continuent de profiter de la montagne. Alexandre et Ambre partent en activité avec Jade et Maëlys mais c’était sans compter sur un caprice de Joaquim… Ambre part donc pour s’occuper du bébé. Les Gomez rentrent des courses. Florian organise un jeu avec les enfants pour débarrasser les courses dans la bonne humeur. Olivier et Souk ont rendez-vous au collège de Rudy. Ils ont besoin d’avoir une discussion avec lui. La journée de rêve continue pour Cindy et les Van Der Auwera. Toute la famille décore la table dans le thème de la Polynésie pour lui faire une ultime surprise. Aujourd’hui Les Gonzalez ont rendez-vous avec Ambre. Elle va s’occuper de la décoration du baptême et du renouvellement des vœux de mariage de Mélanie et Franck.

Découvrez la famille Lebon ! Cindy élève à elle seule ses 7 enfants. Raphaël 16 ans, Emanuel 10 ans, Lenny 9 ans, Cassie et Clément 6 ans et Aimy et Alicia 4 ans. Les Gayat attendent le retour de Rudy. Ils ont besoin de faire un debrief avec lui sur ses notes à l’école. Après cette discussion, Rudy est motivé pour trouver un stage. La naissance du bébé Santoro approche… Il faut maintenant passer l’épreuve de la poussette. Même après 5 enfants, ils ont encore besoin d’entrainement. Florian Gomez profite d’être seul à la maison pour faire son activité favorite : le jogging poussette. Cela lui permet de prendre un bol d’air frais lorsqu’il a fini toutes les tâches ménagères.

Olivier et Souk sont invités chez Marie et Téo. La famille Gayat a pour habitude de se réunir pour dîner, mais ce soir Marie et Thé ont une annonce à faire à Olivier et Souk. Ils veulent essayer d’avoir un enfant ! Olivier et Souk sont très contents pour eux. Les Pellissard ont une organisation spéciale avant de dormir. C’est brossage de dent, un bisou et au lit. Lorsque les enfants sont couchés, Amandine et Alexandre peuvent enfin se consacrer à leur vie de couple. La famille Lebon profite d’un moment calme pour appeler Mamie. La distance est difficile à vivre pour Cindy. Elle rêve de pouvoir partir avec ses enfants à la Réunion pour tous se retrouver. Les Gomez se préparent pour une sortie à la montagne. Les enfants sont très excités à l’idée de profiter d’une sortie tous ensemble.