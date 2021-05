“N’oubliez pas les Paroles” : finale du 3ème Tournoi des Maestros samedi 15 mai sur France 2

Après 3 semaines de compétition, place au dernier match et à la grande finale de la 3e édition du Tournoi des Maestros de “N’oubliez pas les Paroles” samedi 15 mai à 21:05 sur France 2.

Réunis en six équipes de trois candidats, les 18 plus grands des Maestros ont dû mobiliser toutes leurs connaissances musicales pour déjouer les pièges des nouvelles épreuves.

Après une première manche pour départager les 3 équipes finalistes, les deux meilleures d’entre elles disputeront des duels et défis collectifs. Celle qui aura le plus de points à l’issue de la confrontation accèdera à la grande finale et chantera pour remporter jusqu’à 100 000€ au profit d’une association.

Pour ce quatrième prime, ce sera l’association « Petits Princes » qui sera mise à l’honneur.

Alors qui succèdera aux vainqueurs de l’an dernier, Arsène, Violaine et Julien et remportera le tournoi et un voyage de rêve au soleil ?

Rendez-vous samedi 15 mai pour le dernier match du Tournoi des Maestros, à 21:05, sur France 2 !