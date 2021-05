“La vie secrète des chansons” : « Si on chantait ? », vendredi 21 mai sur France 3

Vendredi 21 mai à 23:35, France 3 vous proposera de suivre un nouveau volet de la collection “La vie secrète des chansons” avec André Manoukian. Cette semaine, André Manoukian tend le micro à tous ceux - comédiens, princesses, humoristes, journalistes, religieuses - qui ont, un jour, rêvé de chanter et qui sont allés au bout de leur rêve.

Saviez-vous, par exemple, qu'Elie Semoun, celui qui fait hurler de rire des générations de Français, a toujours eu le goût du chant ? Et que c'est un coup de cœur qui lui a donné le courage de se lancer ?

Et la Princesse Stéphanie ? Saviez-vous qu'elle a d'abord hésité avant de se lancer dans la chanson et qu'elle a finalement enregistré "Ouragan", au départ destiné à Jeanne Mas, contre l'avis de son père ? Une décision qui lui vaudra de connaître le succès.

Pour d'autres, la chanson a très vite sonné comme une évidence. Elle a même, parfois, été salutaire. C'est ce qui s'est passé pour le tennisman Yannick Noah qui nous a offert un tube de l'été avec "Saga Africa". Et qui est devenu le chanteur qu'on connaît aujourd'hui.

Avec :

Parfois, on chante une fois, comme ça, pour le plaisir, sans jamais y revenir. C'est ce qui est arrivé à Jodie Foster. Elle avait à peine 15 ans, et elle chantait…en français s'il vous plaît.

Parfois, aussi, on peut choisir une voie artistique et revenir, plus tard, beaucoup plus tard, à ses premières amours. C'est l'histoire de la comédienne Françoise Fabian qui nous a enchantés avec son titre "Toutes ces choses que j'aime".

Dans “La vie secrète des chansons : si on chantait ?”, André Manoukian vous raconter les histoires de ces personnalités pour lesquelles la chanson était enfouie en eux et qu'ils ont eu l'audace, l'envie, le bonheur de révéler au grand jour pour notre plus grand plaisir.

Avec : Françoise Fabian, Yannick Noah, Stéphanie de Monaco, Marijosé Alie, Elie Semoun, et bien d'autres...