“Championnes : familles de footballeurs” à suivre à partir du 7 juin sur TFX, les 1ères images (vidéo)

Lundi 7 juin à 16:00, TFX débutera la diffusion du docu-série “Championnes : familles de footballeurs” qui permettra, pour la première fois, de découvrir le quotidien hors norme de 8 familles de footballeurs de haut niveau.

Ces grands joueurs sont tous connus du grand public et évoluent dans les plus prestigieux club français ou étrangers.

Dans ce nouveau docu-série quotidien, leurs femmes ont accepté de nous ouvrir les portes très secrètes de leur vie de famille, une vie qui fait rêver et qui nourrit de nombreux fantasmes.

Elles sont 8 femmes, 8 personnalités différentes avec un point commun, celui de partager la vie d’un footballeur pro et de le soutenir au quotidien !

Leur quotidien est envié et pourtant il ne ressemble pas toujours à un conte de fées !

Cette vie, elles vont la raconter pour la première fois : leur rôle de femme, d’épouse, de mère mais aussi de femme d’affaires. Pendant plusieurs semaines, ces familles se livreront en toute intimité : voyages de rêves, anniversaires hors norme, shootings glamours, évènements caritatifs, et elles ne nous cacheront rien : organisation millimétrée, déplacements imprévus et sacrifices.

Un quotidien rythmé par le calendrier des compétitions et les transferts de leur conjoint… Comment font-elles pour tenir ce rythme effréné et pour concilier vie de famille, vie de femme de grand sportif et projet professionnel ?

Bienvenue dans “Championnes : familles de footballeurs”, un docu-série inédit sur l’univers très fermé des stars du ballon rond à suivre du lundi au vendredi à 16:00 et 17:00 sur TFX.

Les 8 familles qui vont participer à cette première saison :

Isabelle SILVA (Thiago Silva - Chelsea, Angleterre)

Tombés amoureux de Paris, Isabelle et sa famille sont désormais Londoniens. Une nouvelle vie s'offre à eux !

D’origine brésilienne, Isabelle Silva dite Belle Silva est une influenceuse mode et fitness. Mariée à Thiago Silva qu’elle connaît depuis l’âge de 13 ans, ils ont ensemble deux enfants, Lago (10 ans) et Isago (12 ans). De 2012 à 2020, Thiago a joué au Paris Saint-Germain en tant que capitaine emblématique et il a hissé son équipe en finale de la ligue des champions lors de sa dernière édition. Attachés à la France, ils ont même demandé la nationalité française qu’ils ont obtenu en mars 2019. Aujourd’hui, la famille vit en Angleterre car Thiago joue au Chelsea FC. Très présente sur les réseaux sociaux, Isabelle est passionnée de mode, de make-up et de sport. Elle aime partager son quotidien avec sa communauté internationale : Française, Anglaise et Brésilienne. Son charme, son accent brésilien et sa spontanéité la rendent attachante.

Majda Sakho (Mamadou Sakho - Paris / Londres / Dubaï)

Une vie à 100 à l’heure dans la Sakho Family entre Paris, Londres et Dubaï Dans la famille Sakho, il y a Majda, femme d’affaire et passionnée de mode et Mamadou, joueur de foot à la renommée internationale et les enfants : Aida (8 ans), Sienna (5 ans) et Tidiane (3 ans). Mamadou a évolué au PSG et à Liverpool mais aussi en équipe de France. Aujourd’hui toute la famille a posé ses valises à Londres puisqu’il joue au Crystal Palace depuis 2017. En plus de s’occuper de sa jolie tribu qui est la priorité du couple, Majda a créé son entreprise de consulting dans la mode. Elle fait la promotion d'une marque de prêt à porter anglaise sur le marché français. Toujours en mouvement, la famille ne tient pas en place. Dès qu’ils en ont la possibilité et en s’adaptant au planning de Mamadou, ils voyagent dans les 4 coins du monde. Toujours avec les enfants, ces voyages font partie intégrante de l’éducation et des valeurs qu’ils souhaitent transmettre. Très présents dans les médias, la famille gère d'une main de maître son image et sa communication. Ils profitent de leur notoriété pour faire rayonner leur association de cœur qu’ils ont créé : AMSAK.

Elodie Mavuba (Rio Mavuba - Bordeaux)

Maman coach de la famille qui soutient son époux dans sa reconversion d’entraineur de foot. Elodie ancienne miss Aquitaine est tombée amoureuse de Rio qu’elle a épousé en 2017. De leur amour est né Tiago (10 ans) et Aliyah (4 ans). Ils partagent également leur vie avec Uma (15 ans) la fille de Rio issue d’une précédente union. Elodie est une mère de famille dévouée et impliquée qui a décidé de faire de sa vie de maman, une priorité. Aujourd’hui, sa vie est rythmée à 100% par le foot : Un nouveau chapitre s’ouvre pour Rio Mavuba qui après une grande carrière de footballeur en équipe de France, au LOSC (Lille) et aux Girondins de Bordeaux, a décidé de devenir entraineur de football. Son fils Tiago veut devenir joueur de foot pro, comme papa… et elle l’accompagne dans ses premiers pas. Femme généreuse au grand cœur, Elodie est très impliquée dans l’association créée par Rio : les Orphelins de Makala. Chaque année, ils organisent un grand concert caritatif à Lille avec des grands noms de la chanson. Cette année, freinés par les conditions sanitaires, ils vont tout mettre en œuvre pour continuer le combat et mettre une place une vente aux enchères caritative.

Tiziri Digne : (Lucas Digne - Manchester - Angleterre)

Leur nouvelle vie à 4. Tiziri rencontre Lucas à 16 ans. Entre eux, c’est une évidence. Ils se marient en 2014 et très vite leur premier enfant Isaho voit le jour. Depuis Janvier 2021, la famille s’agrandit avec l’arrivée d’Inaya. Lucas joue en Equipe de France et en Angleterre dans le Club d’Everton. La famille a donc posé ses valises à Manchester pour privilégier la carrière de Lucas. Pour Tiziri cette vie éloignée de ses proches et de ses racines n’est pas toujours facile au quotidien. Heureusement ce qui comble cette maman, c'est de pouvoir s'occuper à plein temps de ses enfants. Elle met un point d’honneur à s’en occuper sans aide extérieure pour leur plus grand bonheur. La mission de Tiziri est d’assurer le quotidien pour que son mari assure sur le terrain.

Sarah Dossevi : (Matthieu Dossevi - Entre Toulouse & la Turquie )

L’amour à distance. Sarah est un savoureux mélange entre femme affirmée, maman comblée et business woman ! Maman de 2 enfants, Kyan (5 ans) et Nika (1 an), elle gère au quotidien l'organisation de son foyer seule car son mari, Matthieu a été transféré dans le Club de Denizlispor en Turquie depuis 2020. Il mène donc une vie de famille à distance mais Matthieu essaie à travers des appels en visio et des surprises d’être présent pour sa famille. Autonome et ambitieuse, Sarah est une entrepreneuse puisqu’elle a créé une application dédiée aux femmes de footballeurs. Loin des clichés, cet outil permettra de partager bons plans et adresses utiles car toutes ces femmes ont pour point commun de devoir déménager régulièrement et donc de s'adapter à de nouveaux environnements rapidement et fréquemment. Sarah revendique sa féminité, elle assume sa plastique de rêve qu’elle entretient quotidiennement.

Joana Mendes : (Pedro Mendes - Montpellier)

Nouvelle carrière pour la jeune femme en mal de son pays ! Joana est la femme de Pedro Mendes, défenseur central au Montpellier HSC. D’origine portugaise, ils ont une petite fille Léonor (4 ans) qui rythme la vie ce sportif de haut niveau et cette personnal shopper. La carrière de Pedro les a amenés à changer de pays régulièrement, ils vivent donc déracinés, loin de leurs proches et de leur famille. Si aujourd'hui, ils sont très heureux dans le Sud de la France à Montpellier, cela n'a pas toujours été facile pour la jeune femme qui a dû faire de nombreux sacrifices en mettant sa carrière de mannequin de côté. Maintenant que Léonor est plus grande, elle se fixe un nouvel objectif en relançant sa carrière de mannequin.

Cindy Lecomte : (Benjamin Lecomte - Monaco)

Le couple fusionnel. Le chef de la famille Lecomte, c’est Benjamin, le gardien de but de l’AS Monaco. Sa partenaire de choc, est Cindy avec qui il partage absolument tout. Malgré son statut de joueur de haut niveau, Benjamin met un point d’orgue à faire de sa famille sa priorité. En couple depuis 11 ans, le couple s'aime comme au premier jour. Ensemble ils ont eu deux enfants, Lily-rose et Leandro, âgés respectivement de 7 ans et 2 ans. Le couple se sépare le moins possible : sport, déjeuner, éducation des enfants, travail ... leur force c'est d'être unis ! Grâce au métier de Benjamin, ils ont la chance de vivre sur le Rocher, à Monaco. Néanmoins, ils gardent les pieds sur terre et leur priorité est le bonheur et l’avenir de leur famille.

Lucie Kakuta : (Gael Kakuta - Lens)

Maman star des réseaux mais surtout, engagée ! Lucie est la femme de Gael Kakuta, joueur au poste de milieu offensif au RC Lens. Maman de 3 enfants, elle est une influenceuse star des réseaux sociaux avec son compte "Babyatoutprix". La pétillante maman influenceuse raconte son quotidien sur Instagram, partage ses bons plans dans l’univers de la puériculture et dévoile à ses abonnés son adorable famille composée de Maël, 6 ans , Téa, 3 ans et Noé, 5 mois. Elle a également décidé de mettre en avant sa notoriété au profit d’associations ou de jeunes créateurs français. Elle a même choisi de partager des moments compliqués avec ses followers, comme son propre accouchement afin de faire de la prévention auprès des femmes. Cette année, Lucie est la marraine de l'initiative solidaire MAM COLLECTE et compte bien tout mettre en œuvre pour honorer cette nouvelle fonction en mettant tout son cœur et son énergie au service de cette magnifique cause !