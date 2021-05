“Camille & Images” : un nouveau divertissement présenté par Camille Combal en tournage pour TF1

En fin de semaine prochaine, Camille Combal va enregistrer dans les studios du Lendit à La Plaine Saint-Denis un nouveau prime de divertissement pour TF1 : “Camille & Images”.

Comme une soirée Popcorn entre amis, pendant près de 2 heures en prime sur TF1, Camille Combal en compagnie de ses invités, passera en revue les images les plus drôles de la télé, du web et des réseaux sociaux à travers différentes catégories.

Camille a tout scruté et rien ne lui a échappé ! Politiques, candidats de jeux, tv étrangères, ... personne ne sera épargné.

En plus de réagir aux images, les invités de Camille Combal participeront à des happening, quizz et jeux pour chacune des catégories. A la fin de chaque thème, Camille nous fera découvrir l’image la plus drôle, considérée comme la best of the best de la catégorie.

Deux tournages sont prévus : jeudi 27 mai et vendredi 28 mai à 14:00 et l'agence Cassandra, spécialisée dans le recrurement du public sur les plateaux TV, vous offre des invitations pour venir assister à ce nouveau prime de TF1, dans le repect le plus strict des consignes sanitaires.

Cliquez ICI pour obtenir toutes les informations nécessaires pour venir assister à cette émission et vous inscrire.