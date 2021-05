“Psychodon” : unis face aux maladie psychiques à l'Olympia, samedi 12 juin sur C8

C8 soutient une nouvelle fois le “Psychodon” et vous donne rendez-vous samedi 12 juin à 21:05 en direct pour une soirée exceptionnelle à l’Olympia.

La grande soirée du Psychodon est l’événement dédié à la santé mentale avec des nombreux artistes mobilisés comme Julien Clerc, Patrick Bruel, Bénabar, Kendji Girac, Eddy de Pretto...

La première partie est un grand show caritatif où des artistes exceptionnels de la chanson française se sont données rendez-vous pour interpréter leur titre afin de soutenir la destigmatisation des maladies psychiques. Elle sera entrecoupée par des reportages sur la recherche, le parcours de soin, l’accompagnement des personnes malades et les actions de prévention en particulier auprès des jeunes.

En deuxième partie de soirée, le Psychodon mettra en avant « ceux qui font bouger les lignes de la santé mentale sur les territoires» dans la continuité de l’appel à projets Psychodon by Ulule, avec plus de 250 associations qui ont participé à cette concertation.

Prévention, accompagnement des patients, aide aux aidants ou recherche sur les maladies psychiques pour améliorer diagnostic et traitements, des porteurs de projet ont pu présenter leur initiative sur la plateforme Ulule depuis le 1er mars et cinq d’entre eux se verront récompensés sur la scène de l’Olympia le 12 juin avec à la clef un accompagnement renforcé et un soutien financier.

Ce grand show en public sera orchestré par Didier Meillerand, fondateur du Psychodon et par Caroline Ithurbide depuis l’Olympia, salle mythique pour les artistes où le Psychodon, unis face aux maladies psychiques sera sous les feux de la rampe.