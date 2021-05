“Musiques en fête” : 10ème anniversaire en direct des Chorégies d'Orange le 18 juin sur France 3

Vendredi 18 juin 2021 à 21:05, en direct des Chorégies d'Orange, “Musiques en fête” soufflera ses 10 bougies France 3, france.tv, ainsi que France Musique.

Cyril Féraud et Judith Chaine nous éblouiront pour cette édition anniversaire avec leurs invités exceptionnels dans ce lieu fantastique !

Pour ses 10 ans, “Musiques en fête” accueillera en effet sur scène les plus grands artistes internationaux du monde lyrique, de jeunes artistes qui ont participé aux précédentes éditions et quelques invités « spéciaux » du monde de la chanson et du spectacle.

Cette programmation prestigieuse sera une belle façon de fêter la musique classique et populaire, en direct du magnifique théâtre antique d’Orange.

Au programme, les ingrédients qui ont fait son succès : un grand spectacle populaire mêlant musique classique et lyrique, standards de la chanson, comédies musicales, musiques de film, danses classiques et modernes.

“Musiques en fête” est devenu le « concert » inaugural des Chorégies d’Orange. Cette édition sera aussi l’occasion de mettre en valeur la qualité et la richesse artistique de ce festival mythique, le plus ancien de France.

Avec : Sonya Yoncheva, Ermonela Jaho, Laurent Gerra, Béatrice Uria Monzon, Nemanja Radulovic, Javier Camarena, Patrizia Ciofi, Imany, Lucienne Renaudin Vary, Ildar Abdrazakov, Cyrille Dubois, Marina Viotti, Ambroisine Bré, Florian Laconi, Sara Blanch Freixes, Nicolas Cavallier, Jeanne Gérard, Thomas Bettinger, Lionel Lhote, Fabienne Conrad, Erminie Blondel, Faustine De Monès, Irene Olvera, les enfants de Pop The Opéra, le chœur de l’Opéra de Monte Carlo, la Maîtrise des Bouches-du-Rhône…

Et, bien entendu, pour accompagner tous les artistes de la soirée, un orchestre de la région sera présent sur la scène du Théâtre antique : l'Orchestre de Cannes PACA, sous la direction de Luciano Acocella et de Didier Benetti.

Durant la soirée sera aussi révélé et interprété l'air favori du vote des téléspectateurs, suite au jeu lancé par les équipes de “Musiques en fête” et France 3.

L’émission sera retransmise en direct sur l’antenne de France Musique. Elle sera également diffusée le 25 juin à 21:00 sur TV5 Monde.