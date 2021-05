“Famille nombreuses : la vie en XXL” vendredi 28 mai sur TFX : voici ce qui va se passer...

Vendredi 28 mai à 21:05, TFX vous proposera une nouvelle soirée “Familles nombreuses : la vie en XXL” avec la rediffusion des épisodes 69 à 73 diffusés cette semaine sur TF1.

Pendant plusieurs mois, aux quatre coins de la France, plusieurs familles nombreuses ont ouvert les portes de leur quotidien : les joies, les peines, les courses, les cris et surtout l'amour y sont XXL. Dans ces familles hors du commun, chaque tâche devient un immense défi. Et les grandes étapes de la vie y sont encore plus intenses.

Amandine est de retour avec sa nouvelle coiffure. Elle revient métamorphosée, mais les enfants préfèrent la voir avec les cheveux longs. La famille Blois organise un goûter au parc. Ils ont l'habitude de faire des goûters à l’extérieur pour passer l’après-midi tous ensemble. Gérome et Ethan en profitent pour faire un match de leur sport préféré : le basket-ball. Ils sont vite rejoints par toute la famille. Chez les Gonzalez, toute la famille aide Mélanie dans les tâches quotidiennes de la maison. Aujourd’hui, chez les Santoro c’est l'anniversaire de Camille. Nicolas réveille les enfants pour profiter d’un petit déjeuner tous ensemble.

Chez les Santoro, Camille profite de son anniversaire pour organiser une baby shower avec ses copines. Attention, cette fête est interdite aux garçons ! Emie et Camille préparent la maison pour tous les invités. Chez les Van Der Auwera, les enfants sont mannequins du plus grand au plus petit. Ils sont tous inscrits dans une agence de mannequin et sont souvent appelés pour des shootings photos. Pour préparer leur retour en France, les Weiner ne négligent aucune économie. Ils ont hâte de retourner en France pour retrouver leur famille.

La baby shower des Santoro peut commencer. Il faut absolument garder le secret du sexe du bébé. Camille a prévu des jeux avec ses copines pour pronostiquer le sexe et le prénom du bébé. Les Gayat ont une surprise pour Souk. Ils lui ont organisé une séance de conduite avec une voiture sans permis. Elle est très contente d’avoir essayé et a envie d’investir dans une voiture sans permis. Depuis qu'Oscar est arrivé dans la famille Weiner, ils ont repris un rythme de famille nombreuse. Les enfants passent énormément de temps à s’occuper de lui. Ils aiment beaucoup leur petit frère. Les Gonzalez ont fait l'acquisition d’un dépôt pour l’entreprise familiale. Aujourd’hui, les enfants rendent visite à Franck dans le nouveau dépôt.

Dans quelques mois, les quadruplés Bambara vont rentrer à l’école. Rofrane décide de les préparer à cette nouvelle étape. Cloé Cordule fait de la danse depuis 3 ans. Elle fait un spectacle de danse à ses frères et sœurs tous les jours. Camille Santoro prépare les enfants à l’arrivée d’un nouveau bébé. C’est important pour elle que les jumeaux se rendent bien compte qu’ils vont devenir grands frères. Amandine et Alexandre essayent depuis quelques mois d’avoir un neuvième enfant. Malheureusement, ce mois-ci elle n’est pas encore tombée enceinte. Elle décide de prendre les choses en main et de passer aux compléments alimentaires pour tomber enceinte.