“Top Chef” : 2ème demi-finale mercredi 2 juin sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Mercredi 2 juin à 21:05 sur M6, c'est la suite des demi-finales de Top Chef saison 12 ! Les 3 demi-finalistes vont continuer à s'affronter lors d'une ultime épreuve pour tenter de décrocher leur place pour la grande finale du concours !

Un candidat va imaginer sa propre épreuve et l'imposer à ses adversaires. L'objectif ? Être suffisamment stratégique pour être imbattable sur son propre terrain et empêcher ses concurrents de marquer des points… Pour cette dernière ligne droite, les chefs de brigade seront plus que jamais aux côtés de leurs candidats pour les épauler et les aider à accéder à l'ultime étape du concours…

Pour juger cette épreuve, le chef 2 étoiles Olivier Nasti, seul chef auréolé des prestigieuses 5 toques Gault et Millau en 2020, inventif, surdoué de la cuisine et véritable amoureux des produits des terroirs français. Puis, avant de découvrir les résultats, chaque chef reviendra lors d'un entretien en tête-à-tête avec son candidat sur son parcours dans le concours. Ensemble, ils visionneront les temps forts de cette saison inoubliable.

Quel candidat parviendra à mettre en difficulté ses adversaires ? Qui se fera battre sur son propre terrain ? Et surtout qui seront les deux finalistes de Top Chef saison 12 ?