“30 ans de Mandrakes d'or : les plus grands magiciens du monde”, samedi 19 juin sur C8

A l’occasion du 30ème anniversaire des Mandrakes d’or, C8 vous donnez rendez-vous samedi 19 juin à 21:05 pour une émission exceptionnelle, dans laquelle vous retrouverez tous les numéros de magie les plus spectaculaires proposés depuis la création de la cérémonie.

Le temps d’une soirée, Charlotte Bermond et Maxime Guény vous convient à un tour du monde et à un voyage dans le temps à la découverte d’une multitude d’illusionnistes, tous récompensés d’un Mandrake d’or, considéré comme l’Oscar de la magie.

Au programme, les plus grands magiciens du monde et les artistes les plus marquants et les plus performants de ces 30 dernières années, en particulier :

LES PENDRAGONS , la malle des Indes la plus rapide du monde.

SOS ET VICTORIA , la référence mondiale du Quick Change.

JONATHAN DAVID BASS , le précurseur de la nouvelle magie des colombes.

KIM HYUN JOON , l'artiste qui a révolutionné l'art de la manipulation.

LES FALKENSTEINS , le créateur de la Cabine Spirit : Magie ou Esprit ? A vous de juger !

NORM NIELSEN, le magicien à l'origine des Mandrakes d'Or.

Mais aussi, David Copperfield, Arturo Brachetti, Penn et Teller, Viktor Vincent, Éric Antoine, Les Ehrlich Brothers et les Champions du monde de magie, sans oublier la première méga illusion européenne, la lévitation par Gilles Arthur d’un hôtel de ville.