“Domino Challenge” arrive sur M6 jeudi 24 juin avec Stéphane Rotenberg & Issa Doumbia

Jeudi 24 juin à 21:05, M6 donnera le coup d'envoi de “Domino Challenge”, le plus hypnotique et addictif des divertissements familiaux, présenté par Stéphane Rotenberg et Issa Doumbia.

“Domino Challenge” est une toute nouvelle compétition dans laquelle 6 binômes de passionnés de dominos vont s’affronter dans des épreuves spectaculaires. Amis d’enfance, collègues, frères, ils sont venus de toute la France pour tenter d’impressionner un jury d’experts et remporter cette première édition de “Domino Challenge”. Toutes les épreuves proposées seront l’occasion de s’émerveiller devant des créations techniques et artistiques géantes mais aussi de découvrir la tension causée par la chute de dominos. Stéphane Rotenberg et Issa Doumbia animeront ce concours totalement fou. A leurs côtés, Thibault Lesne, recordman français de chutes de dominos sera là pour apporter son expertise. Au programme de “Domino Challenge” : décors somptueux, épreuves spectaculaires, créativité sans limite et fresques gigantesques. A suivre, en deuxième partie de soirée, une émission présentée par Carine Galli sur les moments les plus spectaculaires de Domino Day, l’émission référence des dominos qui a marqué des générations entières.