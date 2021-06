A découvrir samedi 5 juin à 21:05 sur France 2, “Le Club des Invincibles”, un nouveau divertissement présenté par Nagui dans lequel, pour la première fois, 4 des plus grands champions de jeux TV sont réunis sur un même plateau. Ensemble ils forment “Le Club des Invincibles”.

Face à ces 4 plus grands champions, 10 personnalités, chacune spécialiste dans un domaine, vont tout faire pour essayer de les battre ! Le tout pour remporter un maximum d’argent pour son association.

Qui sera plus fort que le Club ?

D’abord, les personnalités s’affrontent entre elles en 3 manches. À l’issue de chaque manche, la meilleure se qualifie pour affronter le Club.

Puis, seule, sur son thème de prédilection et en répondant aux mêmes questions que les 4 Invincibles, à elle de donner plus de bonnes réponses que les Invincibles pour remporter le match et banquer de l’argent pour son association !

Enfin, les 3 meilleurs invités de la soirée font équipe pour défier une dernière fois les 4 Invincibles.

Une grande soirée, pour la bonne cause. On joue avec des questions de culture populaire, pour apprendre et s’amuser en même temps.

À cette occasion, vous avez rendez-vous avec Marie-Christine, Sandrine, Romain et Paul !

Face à eux, retrouvez Valérie Damidot, Bruce Toussaint, Thomas Isle, Melanie Page, Bruno Guillon, Florian Gazan, Sylvie Tellier, Franck Tapiro, Laurent Mariotte et Carole Tolila.

“Le Club des Invincibles”, c’est samedi 5 juin 2021 à 21:05 sur France 2 !