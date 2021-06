“Famille nombreuses : la vie en XXL” vendredi 4 juin sur TFX : voici ce qui va se passer...

Vendredi 4 juin à 21:05, TFX vous proposera une nouvelle soirée “Familles nombreuses : la vie en XXL” avec la rediffusion des épisodes 74 à 78 diffusés cette semaine sur TF1.

Pendant plusieurs mois, aux quatre coins de la France, plusieurs familles nombreuses ont ouvert les portes de leur quotidien : les joies, les peines, les courses, les cris et surtout l'amour y sont XXL. Dans ces familles hors du commun, chaque tâche devient un immense défi. Et les grandes étapes de la vie y sont encore plus intenses.

Aujourd’hui Léo a invité ses amis à la maison. Les Pellissard se préparent à les accueillir pour les mettre à l’aise. Chez les Cordule, Justine et les enfants se lancent dans la préparation de cookies. Pour une fois, Tom participe à l’activité car il est privé d’écran. Olivia vient confier Cayden à la famille Gayat. Elle a besoin de prendre un peu de temps pour elle et cela fait plaisir à Olivier et Souk de s’occuper de leur petit-fils. Elle a rendez-vous avec ses frères et sœurs pour reprendre petit à petit le sport.

Aujourd’hui chez les Dol, Alexandre accompagne Jade et Maëlys pour essayer leur robe pour le mariage. Elles espèrent que cette fois, elles vont vite faire leur choix. Les Pellissard vont aujourd’hui déménager de chambre le petit dernier Octave. Malheureusement, il n’apprécie pas du tout l’initiative de ses parents et le fait tout de suite savoir… En Angleterre, les Weiner ouvrent le carton de jouets du mois. Cela permet aux enfants d’essayer de nouveaux jouets tous les mois. Pour la Saint-Valentin, Théo Gayat demande à sa mère de l’accompagner pour acheter un cadeau pour sa copine. Souk en profite également pour prendre un cadeau pour Olivier.

Ambre à rendez-vous chez le coiffeur pour tester sa coupe de mariage. Elle a très envie de plaire à Alexandre le jour J. Maintenant qu’elle a trouvé sa coupe de cheveux, il faut passer au maquillage. Aujourd’hui pour la Saint-Valentin, Tom invite sa petite copine à la maison. Il se fait beau pour elle et lui prépare plein de surprises. Chez les Gayat, on s’occupe de divertir Nolane qui s’est cassé la jambe en jouant au basket. Mélanie Gonzalez prépare sa petite dernière Cléo à la propreté. Elle va bientôt intégrer la petite section et elle doit être propre avant d’y aller.

Cette après-midi, Camille et Nicolas ont décidé d'emmener les enfants Santoro faire du poney. Alessio et Nino sont un peu réticents car ils n’aiment pas l’équitation. Camille et Nicolas acceptent de les laisser exceptionnellement à la maison. En échange, ils vont devoir avancer sur leurs devoirs. Justine et Steeve Cordule essaient de motiver leurs enfants afin qu’ils préparent un dîner de Saint-Valentin. Pour une fois, les parents vont se faire chouchouter par les enfants. Aujourd’hui, malgré le froid et les premiers flocons de neige, la famille Gomez organise une activité extérieure. Florian propose une session basket dans la neige mais la météo va vite s’en mêler !