“Petits plats en équilibre” : Laurent Mariotte sur la route des vacances du Sud à partir du 21 juin sur TF1

Ça fleure bon les arômes d’été ! De nouveau sur les routes de France, Laurent Mariotte part, dès le 21 juin, à la rencontre des agriculteurs, producteurs, éleveurs, maraîchers et pêcheurs de la région marseillaise...

Du lundi au vendredi, Laurent Mariotte proposera aux téléspectateurs, deux rendez-vous gourmands : « Sur la route des vacances » à 13h50 et 20h50 et « Petits Plats en Equilibre » à 11h50, 12h50, 14h et 21h.

« Sur la route des vacances » à 13h50 et 20h50

Laurent Mariotte partira en balade à la rencontre des artisans du goût de la région et à la recherche des plus beaux produits locaux de la région marseillaise : fraises de pleine terre, fleurs de courgettes, artichauts de Provence, miel de garrigue, rascasses et sardines, brousse du Rove… L’émission sera aussi l’occasion de raconter les histoires de transmission et de reconversion des agriculteurs rencontrés par Laurent.

« Petits Plats en Equilibre » du lundi au vendredi à 11h50, 12h50, 14h, 21h et le weekend à 12h50, 19h50 et 20h50

Du produit à l’assiette, il n’y a qu’un pas. Depuis Cassis, Laurent Mariotte cuisinera le produit, découvert le jour même chez les producteurs. Il ne sera pas seul en cuisine, car au moment où on se déconfine, c’est l’occasion de recevoir à la maison. Parmi ses invités : plusieurs chefs ou cheffes de la région tels que Nicolas Bottero, Coline Faulquier, Georgiana Viou, Laetitia Visse, mais aussi des vacanciers locaux bien connus des téléspectateurs comme Jean-Pierre Foucault...

L’été est une période idéale pour se mettre à cuisiner. Plus que jamais, Laurent a imaginé des recettes réalisables le jour-même. Au menu, des recettes inédites, astucieuses et rapides à exécuter à la maison. Quelques exemples pour vous mettre en appétit : tarte bressane à la brousse du Rove, tian de tomates origan frais, soupe au pistou, beignets de fleurs de courgettes, artichauts barigoule, épigramme d’agneau mariné, mijoté de poulpe…

Attaché à la qualité des produits locaux, Laurent Mariotte profite de cette tournée savoureuse de la région pour mettre en valeur le travail de l’homme et de la nature, mais aussi donner des conseils pour bien choisir un produit ou encore tester de nouvelles associations gustatives pleines de surprises.



Retrouvez sur TF1 et en replay sur MyTF1 « Petits plats en équilibre » dès le lundi 21 juin et « Petits plats en équilibre, sur la route des vacances » dès le lundi 28 juin.