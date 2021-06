“Taratata” : dernière de la saison vendredi 25 juin sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 25 juin à 22:55, Nagui vous donne rendez-vous pour un nouveau “Taratata” explosif, avec, pour cette dernière de la saison de très nombreux artistes sur le plateau.

Clara LUCIANI qui revient le notre plateau de Taratata pour nous présenter son nouvel album, "Cœur". Elle interprètera en live son nouveau single « Le Reste », déjà un succès, puis sera rejointe par Raphael pour un duo sur une reprise de Marie Laforêt, "Mon amour, mon ami".

Marka chantera "Poulette", extrait de son nouvel album, son treizième en 40 ans de carrière. Il invitera ensuite Stéfane MELLINO du groupe Les Négresses Vertes à partager une reprise de Depeche Mode.

Le duo français Lilly Wood and The Prick, passé à Taratata il y a 6 ans, chantera son nouveau single "You Want My Money", extrait de leur nouvel album "Most Anything". Il nous offrira également une reprise envoutante de David Bowie, "The Man Who Sold The World".

Enfin vous découvrirez L’impératrice, un groupe de pop-disco français au succès grandissant, qui interprètera en live "Peur des filles", son dernier single.

Une dernière émission pour tous les goûts, comme Taratata en a le secret, au cours de laquelle vous découvrirez également de nombreuses surprises en acoustique et confidences des invités de Nagui.