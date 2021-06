“La chanson de l'année” : Patrick Fiori et Florent Pagny sont les gagants avec « J’y vais » (vidéo)

Samedi 5 juin, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 depuis le Château de Chambord l'édition 2021 de “La chanson de l'année” qui a été remportée par Patrick Fiori et Florent Pagny.

Voici deux des plus grandes voix de la chanson française venant concourir pour le prix de La chanson de l’année 2021 : Patrick Fiori et Florent Pagny, tous deux coachs de The Voice, interprètent en duo le titre « J’y vais », issu du dernier album de Patrick Fiori, « Un air de famille ». « J’y vais », une chanson sur son enfance.

En direct, les téléspectateurs ont été sollicités toute la soirée pour élire “La chanson de l'année” parmi les 18 titres en compétition, afin de désigner le ou les successeurs de Vitaa et Slimane, « Avant toi ».

Les téléspectateurs ont largement voté pour Patrick Fiori et Florent Pagny qui remportent cette édition 2021.