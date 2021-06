« Le plus beau dans tout ça » de Laurent Ruquier, samedi 26 juin sur C8

Samedi 26 juin à 21:05, C8 diffusera “Le plus beau dans tout ça” une comédie de Laurent Ruquier mise en scène par Steve Suissa, captée depuis le Théâtre des Variétés le 21 mai 2021.

L'histoire en quelques lignes...

Octave (Régis Laspalès) est attachant, drôle et cultivé. Matt (Agustín Galiana) est beau, charmeur et sûr de lui. Tout les oppose, ce qui promet un duel hilarant et féroce.

Tous deux désirent la même chose : conquérir le coeur de la belle Claudine (Pauline Lefèvre) qui aidée de sa meilleure amie Joëlle (Françoise Lépine), devra choisir « Le plus beau dans tout ça ».

La soirée se poursuivra à 23:00 sur C8 avec la diffusion du document exclusif « Chevallier et Laspalès : 40 ans d’un duo culte ».