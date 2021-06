Jeudi 1er juillet à 23:30, France 2 vous proposera de découvrir un concert unique avec Bénabar sur la scène de “Basique, le concert”.

Pour notre plus grand plaisir, Bénabar revisitera avec un dispositif son et lumière exceptionnel, une carrière marquée par 9 albums et des tubes indémodables.

Découvrez comme vous ne les avez jamais vus les classiques du chanteur de « Le Dîner » à « L’effet papillon » en passant par « Quatre murs et un toit » ainsi que des chansons tirées de son dernier album Indocile heureux.

Pour ne rien rater de ce moment intime et riche en émotions, soyez au rendez-vous !