“Au spectacle chez soi” : « Cirkafrika : le voyage africain du cirque Phénix », vendredi 11 juin sur France 5

Vendredi 11 juin à 20:50 dans “Au spectacle chez soi”, France 5 propose cette semaine le spectacle « Cirkafrika : le voyage africain du cirque Phénix ».

Une grande épopée acrobatique à travers le continent africain avec plus de 50 artistes, des numéros de cirque époustouflants, accompagnés de ballets africains et d'un orchestre, pour un voyage enchanteur dans le berceau de l'humanité.

Après des heures de répétitions, sous l’oeil affuté de leur mentor, Winston Ruddle, un des pionnier du cirque africain, puis guidés par la metteur en scène Alain Pacherie, le rêve est devenu réalité pour ces artistes.

Pour Baraka, le jeune mono-cycliste qui leur a ouvert la voie de la piste en remportant un trophée au Festival du Cirque de demain, pour Bongui la sud-africaine, qui a renoncé, faute de moyens, à ses études de chimie pour devenir capitaine des danseurs zoulous, pour Petro et Aidani, les acrobates qui risquent leur vie dans des numéros collectifs de pyramides et de mâts chinois où la moindre imprécision peut provoquer la chute fatale, pour Kasamende le contorsionniste, qui se métamorphose en grenouille pour faire rire les petits et interloquer les grands, et enfin pour Saada la meneuse des mineurs de diamants d’Afrique du sud, qui avant chaque entrée en piste puise son incroyable énergie en regardant la photo de sa petite fille Paola laissée en Tanzanie, le pari est gagné : l’Afrique a écrit son nom en lettres de lumière sous le plus grand chapiteau du monde ».