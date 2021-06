“Famille nombreuses : la vie en XXL” vendredi 12 juin sur TFX : voici ce qui va se passer...

Vendredi 12 juin à 21:05, TFX vous proposera une nouvelle soirée “Familles nombreuses : la vie en XXL” avec la rediffusion des épisodes 79 à 83 diffusés cette semaine sur TF1.

Pendant plusieurs mois, aux quatre coins de la France, plusieurs familles nombreuses ont ouvert les portes de leur quotidien : les joies, les peines, les courses, les cris et surtout l'amour y sont XXL. Dans ces familles hors du commun, chaque tâche devient un immense défi. Et les grandes étapes de la vie y sont encore plus intenses.

Pour le mariage des Dol, Jade et Maëlys ont essayé des robes spéciales. Elles ont besoin de l’avis de leur maman. Son avis est assez tranché et elle aimerait choisir les robes à la place de ses filles. Les Gonzalez se préparent pour la Saint Valentin. Ils ont la chance d’avoir Nino qui aide à préparer le repas et la décoration pour ses parents. Chez les Santoro, Camille change la décoration de la maison. Elle a reçu un portrait d’elle pour sa baby-shower, elle décide donc de refaire la décoration avec les portraits de toute la famille.

Ambre a organisé une boum surprise pour Jade et Maëlys. Les filles ne se doutent de rien et Ambre compte bien garder la surprise longtemps. Mais la maman appréhende la réaction des filles. Depuis quelques semaines, les Gonzalez ont mis en place un système d’argent de poche. Alors les enfants ont-ils été sages cette semaine ? La réponse est oui ! Tous les enfants ont eu leur argent de poche ! Pour la Saint Valentin, Souk a acheté un petit cadeau à Olivier. Ce dernier a aussi pensé à acheter un cadeau à sa femme pour l’occasion.

Découvrez la famille Cobelli ! Estelle et Ludovic sont les heureux parents de 10 enfants : Cindy 20 ans, Carla 19 ans, Victoria 15 ans, Vanessa 14 ans, Alexandre 11 ans, David 8 ans, Vincent 7 ans, Marine 5 ans, Dylan 2 ans et le petit dernier Jason 6 mois. La famille part s'installer au Canada, car même avec 10 enfants, tous les rêves sont réalisables. Aujourd’hui chez les Dol, on fête l'anniversaire de Maëlys. La chipie de la famille va avoir le droit à des surprises aujourd’hui. C’est un grand jour pour Théo Gayat. Il va pour la première fois rencontrer la famille de Marie. Ils vont également annoncer leur projet de bébé à la famille de Marie. Les Pélissard profitent d’une journée calme pour profiter d’une sortie au parc tous ensemble.

Les Dol sont prêts pour la grande Boum de Jade et Maëlys. Elles ne se doutent encore de rien ! Elles sont très heureuses et très reconnaissantes envers leur maman. C’est une réussite complète pour la première Boum des filles. Chez les Cordule, c’est séquence nostalgie. Chloé demande à Justine et Steeve de ressortir les albums photos. L’occasion de se remémorer de très bons souvenirs en famille. Les Cobelli sont bien installés au Canada, leur quatorzaine obligatoire est enfin terminée. Ils vont pouvoir découvrir leur quartier et sympathiser avec leurs nouveaux voisins ! Les Blois préparent leurs valises. Ils ont rendez-vous chez le frère de Diana pour un week-end en famille.