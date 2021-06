Soirée inédite avec Bigard & Rutten, samedi 3 juillet sur C8

Samedi 3 juillet, C8 proposera à partir de 21:05 une soirée en deux parties en compagnie de Jean-Marie Bigard et Renaud Rutten.

Jean-Marie Bigard, Renaud Rutten : Deux amis ! Et en plus… ils connaissent plus de 10 000 blagues ! Associer leur maîtrise de la scène, leur talent de conteur et leur amitié était une évidence !

Lors de ce divertissement en 2 parties, il y en aura pour tous les goûts avec comme unique mot d’ordre… le rire ! Les histoires drôles au-dessus de la ceinture fuseront en première partie de soirée, quant à la 2ème partie de soirée… vous avez compris ! Bonne rigolade !

A 21:05, C8 proposera « Cul & chemise » puis à 23:00 « Les blagues interdites ».

Spectacle capté le 18 décembre 2020 au Grand Cabaret des Hauts de France à Vieux-Berquin par Loïc Pourageaux.