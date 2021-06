“La grande incruste” de Camille Combal à revoir samedi 19 juin sur TF1

Samedi 19 juin à 23:40, TF1 vous proposera de voir ou de revoir “La grande incruste !”, un divertissement de Camille Combal qui a été diffusé pendant les fêtes de fin d'année.

Qui n'a jamais rêvé d'être le héros d'une série télé ? Être un aventurier de Koh Lanta ? Se retrouver aux côtés du présentateur du Journal Télévisé ? Donner la réplique à Tom Cruise ? Intégrer une émission de cuisine ? Et tout ça le même soir ???

Le Samedi 26 Décembre, Camille Combal va relever le défi de s'incruster dans les programmes les plus cultes de la télévision et il vous emmène avec lui pour une soirée hors du commun.

Au-delà d'une simple parodie, Camille Combal incarnera des personnages dans les vrais décors avec les vrais stars de ces shows qui, avec humour et autodérision se sont prêtés au jeu de détourner leurs propres émissions, séries ou clips !

Louane, Nikos Aliagas, Hélène de Fougerolles, Tomer Sisley, Mike Horn, Vianney, Kev Adams, Denis Brogniart, Karine Ferri, Monsieur Poulpe, Clémence Botino Miss France 2020, Sylvie Tellier, Pascal Légitimus, Gilles Bouleau, Max Boublil, Jean-Luc Lemoine, Grégoire Margotton, Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Clément Rémiens, Tom Villa, Fred Musa, Hélène Rollès, Jeff Panacloc, Wejdene, Estelle Denis et beaucoup d'autres parmi vos animateurs, comédiens, chanteurs, artistes préférés ont ouvert les portes de leurs plateaux à Camille Combal pour faire partie intégrante de leurs programmes.

Pour ce défi artistique et technique inédit en télévision, Camille Combal vous fera également revivre des séquences cultes du cinéma et de l'histoire. Grâce aux tournages entièrement réalisés en effet spéciaux Camille donnera la réplique aux plus grandes stars du cinéma américain… Tom Hanks, John Travolta, Harrison Ford, il chantera et dansera avec George Michael ou Whitney Houston. Peut-être qu'il croisera même le route de Donald Trump ! Préparez-vous à vivre un prime original, surprenant et surtout drôle !

Sketchs, incrustes, détournements, tous les moyens seront bons pour "visiter" la télé à sa manière mais également pour découvrir les coulisses de la vie quotidienne de certains animateurs de TF1... et vous risquez d'être très surpris !

Depuis des mois Camille Combal parcourt la France et les plateaux pour vous offrir une soirée comme vous n'en avez jamais vu.

Séries, Films, Émissions Cultes, Clips… Camille Combal sera partout dans “La grande incruste !”