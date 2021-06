“Famille nombreuses : la vie en XXL” vendredi 18 juin sur TFX : voici ce qui va se passer...

Vendredi 18 juin à 21:05, TFX vous proposera une nouvelle soirée “Familles nombreuses : la vie en XXL” avec la rediffusion des épisodes 84 à 88 diffusés cette semaine sur TF1.

Les Bambara vont rencontrer Sarah, la maman de quadruplés. Elles se sont rencontrées sur les réseaux sociaux et elles ont hâtes de se rencontrer pour parler de leur vie de maman de quadruplés. Maintenant qu’ils sont installés dans leur maison canadienne, les Cobelli partent faire les courses dans les supermarchés XXL. Pendant le week-end en famille, Diana Blois partage son envie d’avoir un dernier bébé avec sa mère. Elle cherche du soutien. Les Santoro préparent l’album photo de grossesse des jumeaux. Ils n’avaient pas eu le temps de l’imprimer et ils portent une grande importance aux photos pour garder des souvenirs de leur enfance.

Ce soir chez les Santoro, c’est soirée pizza. Chaque Santoro prépare sa recette de pizza préférée. Ils se lancent dans une compétition de la meilleure pizza. Ce soir, le juge de la soirée sera Nino. Pour leur rencontre avec Sarah, la maman de quadruplés, les Bambara préparent un atelier peinture avec tous les enfants. Les deux teams de quadruplés se lancent dans la création d'œuvres d’arts. Depuis quelques semaines, les Weiner préparent leur retour en France. Ils vont maintenant annoncer aux enfants que le départ est pour bientôt !

Rofrane et Sarah se confient sur leurs difficultés de maman de quadruplés. Rofrane est contente de se confier sur ses inquiétudes à une maman qui a vécu les mêmes épreuves qu’elle. Pour le mariage des Dol, Maëlys décide de préparer un discours pour souhaiter un beau mariage à Ambre et Alexandre. Elle fait appel à sa sœur Jade pour l’aider à rédiger le discours. Avant leur retour en France, les Weiner font le tri des jouets et livres pour alléger leurs valises. La grande réunion de la famille Blois se termine par un grand repas familial. Les enfants mangent dans le salon et les adultes dans la cuisine.

Lorsque les Blois organisent un week-end en famille, il faut préparer la maison pour coucher 11 personnes en plus. Mais ils ont l’habitude et les Blois trouvent petit à petit sa place dans la maison. Les Pellissard organisent leur voyage de noce, mais ils doivent prendre en compte leurs 8 enfants. Cette contrainte va restreindre leurs choix pour la des destinations. Aujourd’hui, Alexandre Dol prépare un nettoyage de printemps pour son sixième enfant : sa moto. Il la prépare pour les balades estivales. Chez les Gayat, la famille profite d’Océane, la copine de Mathieu qui est coiffeuse. Il est temps pour les Gayat de mettre à jour leurs coupes de cheveux.

Amandine Pellissard a organisé un week-end entre filles à Paris. Evidemment avant de partir, elle donne à Alexandre une liste de tâches à faire pour le week-end. Les quadruplés Bambara vont bientôt faire leur première rentrée. Rofrane essaye de leur apprendre à manger proprement et seul. C’est une étape importante dans l’autonomie des enfants. Chez les Cobelli, Cindy commence son premier jour de travail au Canada. Estelle l’accompagne pour cette nouvelle aventure. Son expérience en France lui a permis de trouver vite du travail. Les Weiner ont du mal à trouver une maison pour leur retour en France. Leurs parents ont généreusement proposé de les héberger le temps qu’ils trouvent la maison de leur rêve. Maintenant que les Santoro vont accueillir un nouveau bébé, il est important que les jumeaux fassent correctement leurs nuits.