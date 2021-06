“Fête de la musique 2021” : spéciale années 80 lundi 21 juin sur France 2, les artistes sur scène

Pour célébrer l'édition 2021 de la Fête de la Musique, France 2 proposera lundi 21 juin dès 21:05 une soirée inédite dans un écrin exceptionnel pour cette 40ème édition présentée par Garou accompagné de Laury Thilleman !

Dans la foulée du célèbre tournoi du Grand Chelem, le stade Roland-Garros se met aux couleurs de la fête de la musique pour vous faire vibrer au rythme des années 80 avec plus de 40 artistes et près de 100 chansons.

Des talents d’aujourd’hui aux stars des années 80, France 2 promet de vous faire danser et chanter avec un concert hors du commun, pour la première fois au cœur du mythique court Philippe-Chatrier.

Les artistes retrouveront enfin leur public, celui qui se presse toute l’année dans les salles de spectacle et sur les scènes des festivals, ce public qui leur manque tant depuis plus d’un an.

Pendant près de 3 heures, dans une scénographie extraordinaire, imaginée par Kamel Ouali, les tubes les plus populaires vont s’enchainer avec les plus grandes stars pour fêter les 40 ans des années 80.

Avec : Vianney, Patrick Bruel, Clara Luciani, Pascal Obispo, Texas, Calogero, Eddy de Pretto, Julien Clerc, Louane, Kendji Girac, Patrick Fiori, Imany, Benjamin Biolay... Mais aussi tout les artistes des 80's qui vont ont fait danser : Gilbert Montagné, Bibie, David et Jonathan, Jean-Pierre Mader, Caroline Loeb...

Rendez-vous le 21 Juin pour une soirée de folie au rythme de la musique des années 80 en direct à 21:05 sur France 2.